Gala premiilor Romanian Music Awards, la Râmnicu Vâlcea. 200.000 de euro, din partea municipalității

Anul acesta, Romanian Music Awards – un eveniment destinat premierii cântăreților români – este găzduit de municipiul Râmnicu Vâlcea. Gala premiilor RMA se va desfășura joi, 22 septembrie, cu începere de la ora 19:00.

După o pauză de mai bine de cinci ani, evenimentul muzical emblematic anilor 2000, organizat în Craiova și Brașov, de cele mai multe ori până acum, își schimbă locația într-un orășel de pe Valea Oltului. Pe scena de la Râmnicu Vâlcea vor urca artiști prezenți în toate top-urile muzicale, cu sute de mii de urmăritori în mediul online.

Municipalitatea din Râmnicu Vâlcea a alocat pentru organizarea evenimentului 200.000 de euro, bani cu care, printre altele, a fost închiriat un hotel întreg, aflat în apropierea locului de desfășurare pentru artiștii prezenți la gală. O caleașcă cu cai îi va aduce pe invitați, iar aparițiile elegante ale vedetelor autohtone vor fi întâmpinate pe covorul transformat din clasicul roșu în noul „blue carpet”.

O amplă scenă a fost deja montată pe cel mai important bulevard al orașului, întreaga zonă din centrul municipiului reședință de județ fiind blocată în acest sens pentru o săptămână, încă de sâmbăta trecută, 17 septembrie.

Se apreciază că gala din acest an va putea fi urmărită de aproximativ 20.000 de spectatori și undeva la 15 – 20 de milioane de telespectatori, pentru că evenimentul va fi transmis în direct, în paralel la TV de Music Channel, dar și în online, pe TikTok.

Pe scena de la Râmnicu Vâlcea vor urca peste 30 de cântăreți, programul fiind presărat de numeroase momente artistice create special pentru această ocazie.

Printre cântăreții și trupele nominalizate la premiile RMA 2022 se numără: Smiley, Andra, Carla´s Dreams, Connect-R, Bere Gratis, Cabron, 3 Sud-Est, Antonia, Johny Romano, Lora, Mira, Theo Rose, Dj Project, Killa Fonic și Andia.

Gala se va încheia aproape de miezul nopții. Accesul la eveniment este gratis.

„Râmnicu Vâlcea, pe harta muzicii”

200.000 de euro au fost alocați prin hotărâre de Consiliu Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea pentru gala premiilor RMA, încă din luna februarie a acestui an. „În suma aceasta a intrat tot, nu mai avem absolut nici o obligație. Organizatorilor le revine sarcina să se ocupe de montat, de demontat, de tot...”, a menționat pentru „Adevărul” primarul din Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău.

„Este un eveniment fantastic pentru Râmnicu Vâlcea care va fi pus altfel pe harta muzicii. Va fi un eveniment extraordinar, Music Channel va transmite în direct, iar evenimentul va avea parte de vizibilitate maximă și eu cred că Râmnicul merită acest lucru”, s-a arătat încrezător șeful administrației publice locale.

Un hotel întreg închiriat pentru artiști, în buricul târgului

Edilul a mai precizat pentru „Adevărul” că tot Hotelul Ramada, fostul hotel Alutus, aflat chiar pe terasa din centrul orașului, a fost deja închiriat pentru artiștii așteptați la Vâlcea.

„Va exista covorul celebrităților pe Calea lui Traian, unde este montată și scena, pentru ca tot centrul civic să fie la dispoziția publicului. Spectatorii vor putea să stea cu această ocazie inclusiv pe spațiul verde. Se așteaptă să vină până la 20.000 de oameni. Este suficient spațiu în întregul scuar. Tocmai de aceea s-a solicitat ca montarea scenei să se facă pe bulevardul Calea lui Traian. Scena, pe patru etaje, a fost montată deja la intersecția cu Mall-ul Cozia”, a mai mărturisit edilul din Vâlcea.

Potrivit acestuia se preconizează că evenimentul va fi urmărit în direct de 15 – 20 de milioane de telespectatori din mai multe țări.

Blue carpet în loc de covorul roșu și transmisiune live pe TV și TikTok

Eveniment va beneficia în premieră în loc de emblematicul covor roșu de un „blue carpet”, propus de cei de la Pepsi, ca un element de noutate, de pe care Ana Morodan și Zarug vor comenta toate ținutele artiștilor. Timp de o oră aici vor avea loc interviuri cu cei care vor urca pe scenă, pentru ca premierea să înceapă la ora 20:00.

În online, fanii sunt așteptați pe contul @theozeciu, alături de creatorii TikTok Theo Zeciu și Cesima, între 18:30 și 19:00, dar oricine va dori să participe virtual trebuie să folosească hashtag-ul oficial: #RMA.

„Se va închiria și o caleașcă și artiștii vor beneficia și de alte fițe specifice evenimentului”, a mai dat din casă primarul din Râmnicu Vâlcea.

Din program nu vor lipsi nici lansările în premieră de noi single-uri de către Loredana, Ștefania și Antonio Pican, în timp ce Smiley promite că își va surprinde fanii de la distanță.

Centrul Râmnicului, blocat timp de o săptămână. Controverse

Legat de nemulțumirile apărute odată cu blocarea centrului orașului, edilul din Râmnicu Vâlcea a ținut să menționeze: „Cei care se leagă de faptul că am blocat centrul pentru o săptămână, uită că la preluarea mandatului trecut aceeași zonă era blocată de un an pentru construirea actualului centru civic. Atunci nimeni nu mai părea supărat. Scuar pe care l-am pus în funcțiune în două luni de zile. Gândiți-vă ce se întâmplă la Cluj, cu Untold-ul, nu mai comentează nimeni că este blocat centrul...”

Acesta a vorbit și despre solicitarea unora dintre localnici privind blocarea permanentă a zonei centrale, la fel ca după Revoluție, și transformarea părții de bulevard în stradă pietonală. „Tocmai de aceea am fost de acord să se organizeze acolo evenimente, tocmai ca să se vadă ce ar putea reprezenta acest lucru. Pe timpuri nu erau atâtea mașini raportate la fiecare locuință, ca acum”, a mai explicat primarul Gutău.

Reprezentantul administrației publice locale a dat asigurări că până duminică, 25 septembrie, la miezul nopții, se va strânge totul și se va face curat, pentru ca circulația să fie redată pe Calea lui Traian.

Probabil cea mai mare expunere mediatică din ultimii 30 de ani a avut-o municipiul Râmnicu Vâlcea la Eclipsa Totală de Soare din 1999, fiind unul dintre orașele cu vizibilitate maximă a fenomenului astral. Atunci, centrul orașului a fost luat cu asalt de mii și mii de oameni, din țară și din străinătate. De atunci s-au organizat o serie de evenimente, culturale și artistice, dar nici unul nu a reușit să adune la un loc atâția oameni ca în 1999.

„O să fie un concert imens cu toți artiștii României!”

Romanian Music Awards este un eveniment muzical anual care are loc în România din 2002. În primii ani a purtat titulatura „Premiile muzicale MTV România”, dar s-a schimbat în 2008, când Music Channel a preluat organizarea evenimentului.

A XIV-a ediție a galei de premiere RMA va fi prezentată de Theo Rose și Dorian Popa.

„Vă aștept acolo (la Râmnicu Vâlcea – n.red.), o să ne bucurăm tare, o să fie un concert imens cu toți artiștii României!”, a anunțat Theo Rose pe conturile sale de socializare.

La Vâlcea se va afla către cine vor merge în acest an trofeele RMA, care sunt: cel mai bun artist al anului, cea mai bună artistă, cea mai bună melodie, cel mai bun live, cel mai bun album, respectiv cea mai bună trupă.

Fanii au putut să-și voteze preferații printr-un simplu click pe https://romanianmusicawards.com/.

Restricțiile de circulație din centrul municipiului Râmnicu Vâlcea vor fi ridicate duminică, 25 septembrie, la ora 23:50. Până atunci circulația a fost redirecționată pe străzile învecinate.

Cine sunt artiștii nominalizați la Romanian Music Awards 2022

Gala din acest an va premia artiștii nominalizați în cadrul a 14 categorii.

BEST ALBUM / EP / LP: Adda - Fata din diamant; Alina Eremia - Deja Vu; AMI - Enigma; Liviu Teodorescu - Lite Moments VOL.4; YNY Sebi - Most Wanted.

BEST GROUP: 3 Sud Est - De-ar vorbi inima; DJ Project & Emaa - La timpul lor; Holograf - Am ales cu sufletul; Vunk - Dorul are multe forme; Zdob & Zdub - Trenuletul

.BEST DANCE: DJ Sava feat. Connect-R - Jamaica; Holy Molly - Watch me; Inna feat. Sean Paul - Up; Manuel Riva feat. IRAIDA - Modern Love; Minelli - MMM.

BEST ROCK / ALTERNATIVE: Basska, MCM, Ioana - One Love; Bere Gratis feat. Theo Rose - Ziua ta; Jean Gavril - Aur; Subcarpați - Câte-s sub stele; The Mono Jacks - Umeri aurii.

BEST LIVE / SHOW: Connect-R, Elena Gheorghe, Raluka, Smiley, Ștefania.

BEST NEW ACT: Andia - Sfârșitul lumii; Johny Romano - Na Janau; Rareș - Nașpa; WRS - Llamame; YNY Sebi & Bogdan DLP - Tarabanele.

BEST FEMALE: Andia - Sfârșitul lumii; Andra - Pas cu pas; Antonia - Complicated; Inna - Up; Theo Rose - Fructul Interzis.

BEST TRAP / HIP-HOP: Azteca - Relație cu Bancnotele; Killa Fonic & Delia - Cum am știut; Spike - Zeu; Cabron feat. Theo Rose - Fructul Interzis; YNY Sebi & Bogdan DLP - Tarabanele.

BEST SONG: Andia - Sfârșitul lumii; Connect-R & Smiley – Rita; Dj Project & Emaa - La timpul lor; Holy Molly & Tata Vlad – Plouă; Johny Romano - Na Janau.

BEST ON SOCIAL MEDIA: Andra, Dorian Popa, Emilian, Iuliana Beregoi, Speak.

BEST MALE: Carla's Dreams - Victima; Connect-R - Rita; Mario Fresh - Necesar; Shift - Sacrificii; Smiley - Scumpă foc.

BEST POP: Andia - Sfârșitul Lumii; Juno & Mira - Toată noaptea; Juno & Raluka - Două inimi; Nicole Cherry - Scrie-mi pe suflet; Smiley & Juno - Scumpă foc.

BEST VIDEO: Andia - Sfârșitul lumii; DJ Project & Emaa - La timpul lor; Juno & Raluka - Două inimi; Lora & Marius Moga - Vrei să te mint; Smiley & Juno - Scumpă foc.

BEST DJ: Dirty Nano, DJ Deny, DJ Sava, Manuel Riva, Paul Damixie.