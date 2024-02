A murit Tonio Ferener-Vari, unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți dascăli din Ploiești

Profesorul de fizică Tonio Ferener-Vari, cunoscut dascăl al Colegiului Național „Mihai Viteazul” din Ploiești, s-a stins miercuri, 21 februarie 2024. Ferener-Vari a fost unul dintre cei mai cunoscuți și îndrăgiți dascăli din Ploiești.

Vestea tristă a fost dată chiar de colegii săi de cancelarie.

„Anunțăm cu regret în suflet că dl. FERENER VARI TONIO, profesor de fizică la Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Ploiești, a trecut în neființă astăzi, 21.02.2024.

A plecat dintre noi unul dintre cei mai cunoscuți profesori ai orașului nostru, un om care, cu pasiune, energie și dăruire a influențat și a modelat generații la rând.

Nu avem cuvinte să ne exprimăm durerea pe care o resimțim în aceste momente.

Drum lin către stele, suflet minunat!”, au transmis colegii de la CNMV Ploiești.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

A murit profesorul Theodor Pavelescu, de la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino”

Theodor Pavelescu, unul dintre cei mai cunoscuți profesori de matematică din Târgoviște, prin mâna căruia au trecut mii de elevi, a murit, la începutul lunii februarie 2024.

Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” Târgoviște a făcut tristul anunț.

„Cu profundă tristețe, Colegiul Național Pedagogic ”Constantin Cantacuzino” Târgoviște anunță trecerea în neființă a domnului profesor Theodor Pavelescu. Unul dintre fondatotii Școlii Normale, profesor de matematică al multor generații de educatori, învățători și profesori, domnul Theodor Pavelescu rămâne în istoria învățământului dâmbovițean și în memoria afectivă a comunității didactice prin autoritatea intelectuală, prin ironia fină și cultura literară. Un ultim omagiu poate fi adus la Biserica Sfântul Nicolae Andronescu până miercuri, 7 feb 2024.Transmitem familiei sincere condoleanțe și o asigurăm de eterna amintire ce o vom păstra domnului profesor”, este anunțul Colegiului Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” Târgoviște.

Theodor Pavelescu. FOTO Colegiul Național Pedagogic „Constantin Cantacuzino” Târgoviște

Theodor Pavelescu s-a născut pe 9 octombrie 1951 și și-a început cariera de professor la vârsta de 22 de ani.

Iniţial, ca elev de gimnaziu îi plăceau istoria şi literatura, pasiune venită de la bunicul său, care era preot în sat, însă, mai târziu, profesorul meu de matematică, i-a insuflat dragostea pentru această materie.

„Mi-a zis că am aptitudini deosebite pentru matematică şi atunci am decis să mă prezint la cercuri. Din acel moment am început să cred că pot face ceva în matematică. Consider că matematica e un fel de a fi şi, totodată, viaţa mea îmi este întreţinută de matematică şi nu contenesc să mă minunez mereu de lucrurile deosebite pe care le întâlnesc în diferite publicaţii de specialitate. Din acest punct de vedere cred că un profesor adevărat trebuie să se minuneze măcar o dată pe săptămână de lucrurile noi pe care le întâlneşte, ceea ce presupune că el trebuie să studieze permanent”, povestea Theodor Pavelescu într-un interviu pentru Alexandra Milea, fostă elevă a Colegiului.