Un club de provincie obține medalii pentru România la dans acrobatic. „Primul antrenament începe la cinci dimineața“ VIDEO

Înființat în 2015, clubul sportiv ACS Athletic Dance din Pitești a reușit să devină în scurt timp un nume de referință în dansul acrobatic, obținând până acum zeci de medalii la campionatele europene și mondiale și peste 600 de medalii la competițiile naționale de profil.

Clubul ACS Athletic Dance din Argeș are peste 40 de sportive legitimate și recent și-a deschis și secțiunea de gimnastică artistică. Elena Cristina Zgreabăn este antrenoare principală și președinta clubului.

„Clubul s-a născut dintr-o dorință de a forma oameni sănătoși, puternici și mai ales inteligenți, devenind treptat un exemplu de succes în educația copiilor. În timp am format o echipă de antrenori cu suflet și copii cu pasiune. Fiecare medalie reprezintă ore întregi de antrenament, de muncă și drumul fiecărui copil către indicatorul de “om de succes”. Clubul nostru se ocupă de gimnastică și dans, o idee unică în România cu influențe din străinătate și avem singura sală ce este atât de dotată pe ambele zone. Prin educarea sportivă putem crea caractere puternice pentru viitor”, spune Elena Cristina Zgreabăn.

Ea are o vastă experiență în domeniu, având inclusiv cursuri de dans acrobatic absolvite în Canada. Înainte de a fi antrenoare, a performat 12 ani în dans acrobatic și dans contemporan.

În afară de pregătirea propriu-zisă și foarte intensă pentru dans acrobatic, gimnastică artistică și gimnastică acrobatică, clubul din Pitești organizează și cursuri de dezvoltare motrică, iar la aceste cursuri se lucrează la viteză, îndemânare, rezistență, forță și mobilitate, toate prin intermediul dansului și gimnasticii.

Timpul de pregătire pentru o competiție internațională este de minimum șase luni, putând ajunge și la un an.

Iar rezultatele ACS Athletic Dance nu au întârziat să apară. Primele performanțe majore au fost în 2018, la competiția internațională World Dance Masters din Croația, unde sportivele din Pitești au obținut titlul de vicecampioane mondiale. În 2020 și 2021 au fost obținute două medalii de argint și bronz la Cupa Mondială la Dans Acrobatic de la Telford-Anglia. Performanțele la vârf au înregistrat un record în 2022, când au fost obținut nouă medalii de aur, trei de argint și trei de bronz la Campionatele Europene de Dans Acrobatic de la Roma.

Anul trecut, sportivele din Pitești au obținut titlul de vicecampioane naționale la gimnastică acrobatică. În total, clubul a obținut până acum peste 600 de medalii naționale la festivalurile și competițiile de dans acrobatic organizate în România.

O altă performanță foarte bună a fost reușită în acest an, cu șase sportive calificate la o competiție internațională de dans acrobatic de la Los Angeles, în Statele Unite ale Americii.

Alături de antrenoarea principală Elena Cristina Zgreabăn, și celelalte componente ale echipei ce pregătește sportivele din Pitești au experiență și expertiză la vârf în domeniu.

Antrenoarea secundă Mihaela Zgreabăn are șapte ani de experiență în gimnastica artistică de performanță în Pitești și București și a reușit să obțină de două ori titlul de campioană națională la dans acrobatic-duet și titlul de vicecampioană națională la break-dance.

Asistent antrenor, Raluca Ivana are șapte ani experiență în dans și doi ani experiență în antrenorat.

Maestră în arta baletului, Mihaela Vinca a activat timp de 25 de ani ca balerin-acrobat în cadrul Teatrului Alexandru Davila din Pitești, având și șapte ani de experiență coregrafică.

Sunt 10 antrenamente pe săptămână

„Programul de performanță este complet diferit față de programul hobby, copiii care fac gimnastică sau dans acrobatic ca hobby își petrec timpul în sală de obicei pentru mișcare, nu pentru un scop și vin de puține ori la antrenament. În schimb, performerii lucrează zilnic cu noi obiective, lucru greu de căpătat în societatea de astăzi, sportul fiind printre singurele care mai oferă așa ceva. Pregătirea este în permanență zi de zi, iar schimb în perioadele precompetitionale intensitatea, durata și numărul antrenamentelor crește. În principal se fac 10 antrenamente pe săptămână”, precizează Elena Cristina Zgreabăn.

Anca Florea este una dintre sportivele de top ale clubului ACS Athletic Dance și este foarte pasionată de ceea ce face.

„Programul este unul foarte încărcat, primul antrenament începând la 5 dimineața și continuând cu încă două pe parcursul zilei. Datorită susținerii părinților, dar și echipei foarte bune pe care am făcut-o împreună cu antrenoarea mea, care m-a sprijinit din primul moment, s-a creat și o echipă de nota 10, astfel că am avut rezultate foarte bune pe plan sportiv și am reușit să devin eficientă în programul de zi cu zi, completând succesul educațional cu cel sportiv”, spune Anca Florea.

Dansul acrobatic, un stil de viață compus din pasiune și muncă

Și Maria Bojesteanu se numără printre performerele clubului din Pitești. „Pentru mine a devenit un stil de viață alcătuit din pasiune și muncă, pasiune descoperită din primul moment în care am intrat în acest club, fiind susținută constant de părinți că să pot merge zilnic la antrenamente. De mică am încercat să mă organizez pentru a putea avea rezultate bune și la școală dar și la antrenamente. Deși câteodată pare greu, fiecare oră în plus de antrenament m-au adus mai aproape de titlurile de nivel european și mondial pe care astăzi le dețin împreună cu echipa mea, echipă din care fac parte de la o vârstă fragedă și alături de care am crescut armonios împreună”, mărturisește Maria.

Sara Leahu și-a descoperit la șapte ani pasiunea pentru dans într-o sală de balet. După trei ani, la vârsta de 10 ani, a realizat că este foarte pasionată de dansul acrobatic, înscriindu-se la ACS Athletic Dance și obținând deja mai multe medalii. „Formez o fuziune perfectă cu antrenoarea mea, care m-a susținut și m-a ajutat să-mi depășesc limitele. Cu ajutorul ei, alături de echipa mea și bineînțeles cu susținerea părinților, am reușit să obținem medalii importante. Consider că sportul m-a ajutat să mă disciplinez și să mă maturizez, având un real succes atât la școală, cât și în activitatea sportivă. Dansul acrobatic mă ajută să mă relaxez în momentele tensionate”, precizează Sara.

Aida-Maria Dina dezvăluie că a început să iubească dansul acrobatic din momentul în care l-a descoperit. „Ni-a dezvoltat creativitatea, m-a învățat ce înseamnă respectul, perseverența, riscul, sacrificiul și organizarea. Lucruri explicate încă din primele momente de către antrenoarea mea și susținute ulterior prin implicare și susținere din partea ei. Iubesc ceea ce fac, chiar dacă este greu câteodată, fiecare pas și fiecare eșec m-au adus mai aproape de îndeplinirea viselor și de medaliile obținute în cadrul campionatelor europene sau mondiale la care am participat cu echipa”, spune Aida.