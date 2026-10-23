 Un bărbat aflat în arest la domiciliu pentru furt a dat o nouă lovitură în drum spre dializă și a furat două portofele | adevarul.ro
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Un bărbat aflat în arest la domiciliu pentru furt a dat o nouă lovitură în drum spre dializă și a furat două portofele

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Un bărbat de 59 de ani din comuna Călinești, județul Argeș, aflat în arest la domiciliu, a furat două portofele dintr-o instituție în drumul său spre un centru de dializă din Pitești. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore. Acesta avea permisiunea de a părăsi locuința pentru a merge la un centru de dializă din Pitești.

Bărbatul se afla sub măsura arestului la domiciliu, dispusă de Judecătoria Craiova într-un alt dosar
Bărbatul se afla sub măsura arestului la domiciliu, dispusă de Judecătoria Craiova într-un alt dosar Foto: Shutterstock

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, incidentul s-ar fi petrecut pe 14 octombrie.

Bărbatul se afla sub măsura arestului la domiciliu, dispusă de Judecătoria Craiova într-un alt dosar penal în care este cercetat pentru furt.

În ziua respectivă, acesta trebuia să se deplaseze la centrul de dializă din municipiul Pitești. Anchetatorii susțin însă că bărbatul s-a abătut de la traseul aprobat și a intrat fără drept într-o instituție din comuna Mărăcineni, de unde a sustras două portofele în care se aflau documente personale și bani.

Bărbatul este cercetat pentru furt calificat și evadare

Suspectul a fost identificat în urma cercetărilor efectuate de polițiștii Secției de Poliție Rurală Bascov. Pe 21 octombrie, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, în baza unei ordonanțe.

Bărbatul este cercetat pentru furt calificat și evadare, într-un dosar instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești. El urma să fie prezentat procurorilor, cu propunerea luării unei măsuri preventive.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-ar fi produs faptele. Până la o eventuală condamnare definitivă, bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.

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