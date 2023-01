Terapeutul copiilor speciali, omul pentru care nu există imposibil

Terapeut ABA (analiză comportamentală aplicată), Andreea Tamaș tratează de mai mulți ani copiii cu autism și este implicată constant în campanii caritabile și umanitare, atât în județul Argeș, cât și peste hotare.

„Alege mereu bunătatea. Cu ce îți hrănești gândurile și inima, asta vei cultiva, asta vei deveni“, scrie pe pagina de Facebook a Andreei Tamaș, o deviză care se aplică zi de zi în viața sa. Pentru Andreea, bunătatea, empatia și altruismul sunt constante fericite.

Fondatoare a Asociației „Ajut, deci exist“, fundraiser și manager de proiecte sociale, dar și terapeut comportamental pentru copii, Andreea ajută numeroși copii cu autism și face constant campanii pentru sprijinirea celor nevoiași sau cu probleme de sănătate. Ea a înființat la Curtea de Argeș, acolo unde locuiește, și Casa Armonia, un loc unde copiii cu diverse afecțiuni pot desfășura activități sau pot face terapii.

„De când mă știu, am adorat copiii. În perioada adolescenței am rămas fără tatăl meu. Nu am să povestesc acest episod pentru că este unul trist... Ulterior, fiecare acțiune a mea era ghidată de el, îl simțeam alături, îl simțeam că mă vede, că se bucură de mine și de cum cresc. Lipsa lui m-a făcut să îmi doresc din nou o familie mare, pe care am și creat-o, cu copii care să umple o casă care devenea tristă și sufletul meu totodată. Copiii mei, gingași și cuminți, m-au convins că dragostea față de ei este cea mai pură, liniștitoare și magică“, mărturisește Andreea Tamaș pentru „Weekend Adevărul“.

Campioană olimpică, în vizită la copii

Andreea a studiat Asistență Socială la Universitatea din Pitești, iar primul său proiect caritabil a fost în urmă cu șapte ani, pe când era asistent social într-un centru de recuperare pentru copii.

„Depășisem atribuțiile mele de zi cu zi, ale încadrării de la acel job, fiindcă eram foarte atașată de copiii de acolo, iar prima acțiune socială a fost organizarea unei serbări de Crăciun, la care am adus daruri pentru ei, mini tarte pregătite acasă, dar și un invitat-surpriză: campioana olimpică Ana Maria Brânză. Ana a fost impresionată să întâlnească un micuț centru din mediul rural, care reușea să ofere suport fără prea multe resurse. A fost prima persoană publică, om de performanță și carieră, care a crezut în misiunea mea ce deja se contura cât mai pregnant“, povestește Andreea Tamaș.

Ideea proiectului Căsuța Armonia de la Curtea de Argeș s-a născut din dorința puternică legată de faptul că toți copiii merită mai mult, „un spațiu cufundat în lumină, căldură și brațele mele deschise pentru comunitatea de aici“.

Andreea Tamaș a explicat și cum se dezvoltă visurile în Căsuța Armonia, care a devenit și sediul Asociației „Ajut, deci exist“.

„Aici este un centru comunitar în care Armonia este mottoul nostru, un cămin pentru fiecare om care sosește la noi, unde găsește un sfat, încurajare, suport... Un loc care poate da aripi ideilor mărețe despre evoluție. Asociația reușește să ofere suport gratuit familiilor care cer feedback despre comportamentul sau diagnosticul neuromotor al copilului, cure de haloterapie sau stimulare senzorială – gratuite –, alimente, sărbători cu zâmbet. Organizăm ateliere și workshopuri pe teme diferite și potrivite fiecărei persoane, menite să fie suport comunității“, spune Andreea Tamaș.

Trei săptămâni în Nepal

În urmă cu șase ani, Andreea Tamaș a participat la o expediție medicală umanitară în Nepal, țară ce fusese grav afectată în 2015 de un cutremur cu intensitatea de 7,6 grade pe scara Richter.

Campania a constat, în principal, în donaţii de aparatură medicală şi consumabile pentru un spital. Totodată, în aria de desfăşurare – Kathmandu, Pokhara, Chitwan și Thamel – a ajuns o echipă formată din 21 de voluntari români, printre care s-a numărat și tânăra din Argeș. În cele trei săptămâni petrecute de Andreea în Nepal, au fost organizate echipe medicale şi educaţionale mobile în regiunile sărace şi izolate, care au oferit consultaţii, intervenţii chirurgicale, consiliere psihologică şi au desfăşurat activităţi educative cu copiii din şcoli.

„Au fost în Nepal trei săptămâni de voluntariat absolut altfel... De la faptul că echipă a însemnat oameni pe care îi întâlneai pentru prima dată, la mediu, la activitățile desfășurate, provocările, cultura și educația nepalezilor până la emoțiile experimentate. A fost minunat și îmi doresc să mă întorc curând. Nu cred că a schimbat ceva în interiorul meu, ci mai degrabă a adăugat – mai mult curaj, încredere, empatie și dragoste față de tot“, rememorează Andreea.

Cea mai recentă campanie, începută toamna trecută, poartă numele „Zâmbește, e Crăciun!“ și reprezintă un cumul de sute de daruri pregătite copiilor din județul Argeș, copii cu nevoi speciale, dar și copiilor muncitori și talentați din cadrul Clubului Copiilor Curtea de Argeș.

„Tot în acest proiect am inclus cazul unei familii din comunitate, care avea nevoie de suportul nostru. Copilul mijlociu a primit suport medical (scaun rulant și terapii de recuperare), alimente, rechizite. A fost renovată și camera copiilor. Campania a inclus și un spectacol gratuit, de magie și comedie, organizat în parteneriat cu Primăria Corbeni și cu actorul Marius Drăguș, desfășurat pentru copiii de la sate“, precizează Andreea.

Doi dintre cei trei copii ai săi, în vârstă de 15 și 13 ani, urmează cu pasiune exemplul mamei și sunt la rândul lor implicați în activități de voluntariat. La asociație, Andreea este de găsit aproape zilnic până în orele 16:00, dar și până seara târziu, atunci când activitatea o cere.

„Am fost binecuvântată și susținută de o echipă foarte frumoasă și numeroasă de voluntari. Ne completăm și contribuim împreună la fiecare reușită de aici“, spune tânăra.

„Fiecare mic rezultat este o bucurie imensă“

Pentru Andreea Tamaș, nimic nu este imposibil. „Uneori, cred că am fost construită așa dintotdeauna, să cred că nu există nu se poate, că nu există imposibil. Alteori, situațiile complicate din viața mea mi-au oferit curajul și doar semnalul de alarmă despre «nu e bine așa», fără a eticheta ca imposibil. Copiii mei mi-au dat super-puteri. Uneori, nu mai am vlagă, alteori, nu mai am idei, multe zile sunt epuizată, dar mereu mă uit la ei și îmi dau seama cât de norocoasă sunt să îi am sănătoși și alături de mine în această aventură în a contura o lume mai bună“, declară Andreea.

Cea mai specială lecție de viață oferită de voluntariat şi lucrul cu copiii cu nevoi speciale a fost chiar cea a mezinei, cu care a avut de lucru în dezvoltarea sa.

„Lecția a fost despre «Învață-mă natural!». Fiind terapeut, am ajutat-o să depășească fiecare frică sau fiecare «nu pot» ori «nu vreau», lucrând acasă, spontan, pe fiecare situație sau nevoie apărută. Astăzi, ea este un copil recuperat în proporție de aproximativ 90%. Și continuăm...“, explică Andreea Tamaș.

Apreciata terapeută a vorbit și despre cel mai impresionant caz de copil ca rezultate obținute după terapie.

„Fiecare mic rezultat este o bucurie imensă, este o reușită. Însă cel mai des îmi amintesc despre Maria, un copil diagnosticat cu autism, care își folosea mânuțele doar foarte puțin la joc, și mai puțin spre deloc pe autonomie personală (hrănit, spălat, îmbrăcat). Terapia în camera cu sare, haloterapia și joaca prin sare, în doar câteva întâlniri acolo, au transformat-o de la copilul care mânca pâine folosind coatele într-un copil care acum folosește tacâmuri și zâmbește, comunică. Este vorba despre latura stimulării senzoriale și latura desensibilizării tactile, care nu sunt mereu incluse în planul de recuperare al unui copil special“, își amintește Andreea Tamaș.