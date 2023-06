Prima comună din România care a avut arc de triumf. Monumentul dărâmat de comuniști a început să fie reconstruit

În localitatea Domnești, de pe Valea Râului Doamnei, a existat singurul arc de triumf dintr-o zonă rurală. După 60 de ani de când a fost dărâmat de comuniști, autoritățile locale au început reconstruirea monumentului.

Comuna Domnești este amplasată în nordul Argeșului, împlinind anul acesta 500 de ani de la prima atestare documentară. Localitatea se află ,,la răscruce de drumuri” în județ, fiind la 45 km de Pitești, 25 km de Câmpulung și 25 km de Curtea de Argeș.

Domnești este singura comună din țară care a avut un Arc de Triumf. Monumentul a fost inaugurat în anul 1936, când localitatea a fost declarată stațiune climaterică. Monumentul a fost ridicat la cererea lui Petre Ionescu-Muscel, prefect al județului Muscel în acea perioadă. Arcul de triumf a fost construit la intrarea în comună, în stil românesc.

„Cel care a pus arcul de triumf a fost Petre Ionescu Muscel, prefect de Muscel. Este cea mai mare personalitate a Domneștiului. Și-a dat doctoratul la Roma în criminologie și a fost studentul celui mai mare criminolog al lumii, Enrico Ferri. Arcul de Triumf era simbolul libertății, fiind un simbol al comunei.”, a precizat pentru „Adevărul” scriitorul și profesorul George Baciu, doctor în istorie.

Monumentul a fost lăsat în paragină de comuniști

Comuna Domnești este atestată documentar la 4 aprilie 1523, într-un document al Voievodului Radu de la Afumați. Petre Ionescu-Muscel este considerat ctitorul Domneștiului modern din perioada interbelică. Fiu devotat al satului, Petre Ionescu-Muscel a fost atât profesor universitar, avocat, cât și prefect al județului Muscel, în perioada guvernării liberale, înainte de al Doilea Război Mondial.

Ulterior, Arcul de Triumf din Domnești a fost dărâmat de comuniști în anul 1963. Acum, autoritățile locale vor să îl readucă la „viață”, construind un nou monument identic cu cel de atunci. Arcul de Triumf urmează să fie decorat și cu 18 secvențe importante din istoria comunei.

„Acest arc a fost amplasat în 1936 când Domneștiul a devenit stațiune climaterică. S-a demolat prin `62-`63, în vremea comunismului. A fost lăsat în paragină ca să nu mai fie reabilitat. Acum vrem să aducem istoria locului în față. Dacă în 1936 traversa drumul, acum monumentul urmează să fie amplasat în fața Casei de Cultură. Spre deosebire de cel vechi va cuprinde și 18 secvențe din istoria Domneștiului”, a mai precizat profesorul dr. George Baciu.

Arcul de Triumf din Domnești va avea o lungime de șase metri

De arcul de triumf se ocupă meșterul popular Ion Rodoș. Acesta are în lucru un impozant monument, cu o lungime de șase metri și o înălțime de aproape patru metri. Proiectul ar putea să fie finalizat abia la începutul anului viitor.

„Am în lucru Arcul de Triumf care va fi amplasat în comuna Domnești. Nu pot să știu sigur cât durează. O să fie și istoricul comunei pe Arcul de Triumf, în basorelief. Eu preconizez că undeva la primăvară, în aprilie, o să îl montăm. Arcul de triumf în principiu este gata, este și montat o mare parte din el. Mai durează sculptura, partea cu istoricul. Are șase metri deschidere, cu patru metri înălțime, cu acoperiș cu tot. Va veni amplasat în fața Casei de Cultură Domnești și se poate trece pe sub el”, a spus meșterul Ion Rodoș.