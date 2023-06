Unde se află cea mai mare lingură de lemn din lume. Meșterul român care a sculptat-o face acum Arcul de Triumf FOTO

Cea mai mare lingură de lemn din lume are 17,39 metri lungime şi se găsește la Mioveni, în curtea Muzeului Etnografic „Constantin I. Năstase”. A fost realizată de meşterul popular Ion Rodoş şi de fiul său Gheorghe Rodoş.

Uriașa lingură de lemn este deţinătoarea unui record omologat în Guinness Book of Records. Ea măsoară 17,79 metri lungime și 1,50 metri lățime în cel mai lat punct, lățimea căușului. Recordul a fost stabilit de către Centrul Cultural Mioveni în data de 7 iunie 2013.

Lingura de lemn se află în curtea Muzeului Etnografic „Constantin I. Năstase” (Cula Racovița), la câțiva metri distanță de Spitalul Mioveni. A fost montată pe un suport special construit pentru ea, prevăzut și cu un acoperiș.

Lingura a fost construită din doi tei

Reprezintă o replică gabaritică a unei linguri tradiționale românești și a fost realizată în două săptămâni, între 22 mai - 5 iunie 2013, de către meșterul popular Ion Rodoș și fiul acestuia Gheorghe Rodoș.

„Lingura este o adevărată operă de artă, ornată cu motive populare tradiționale și cu sigla orașului Mioveni”, se menționează pe o plachetă situată lângă gigantica piesă.

Linguroiul, intrat în Cartea Recordurilor, a fost realizat din lemnul provenit de la doi tei.

„A fost confecționată din doi arbori de tei. Dintr-un arbore s-au făcut coada și suportul căușului, iar dintr-unul a fost făcut căușul. Am făcut ca o furcă la capătul cozii și acolo am băgat căușul și l-m prins cu dibluri de lemn. Totul a fost făcut din lemn, nu am folosit metal. A fost un pic de muncă, dar nu a fost ceva greu. Eu l-am făcut cu plăcere. Când sculptez, eu mă relaxez, nu poate să îmi fie greu”, a precizat pentru „Adevărul” meșterul popular Ion Rodoș, din comuna Nucșoara.

→ Imaginea 1/2: lingura de lemn jpg

Meșterul Ion Rodoș are în pregătire un „Arc de Triumf”

Sculptorul Ion Rodoș pregătește și alte proiecte impresionante. Are în lucru chiar un „Arc de Triumf”, care va fi montat în comuna argeșeană Domnești, de pe Valea Râului Doamnei. Autoritățile locale vor să facă un impozant monument, cu o lungime de șase metri și o înălțime de patru metri, identic cu cel care a existat, în 1936 în comună, fiind dărâmat de comuniști în 1963.

„Am în lucru Arcul de Triumf care va fi amplasat în comuna Domnești. Este singura comună din țară care a avut un arc de triumf, realizat în 1936. Noi vrem să facem unul identic cu cel de atunci, care a fost dărâmat de comuniști în 1963. O să fie și istoricul comunei pe Arcul de Triumf, în basorelief. Are șase metri deschidere, cu patru metri înălțime, cu acoperiș cu tot. Va veni amplasat în fața Casei de Cultură Domnești și se poate trece pe sub el”, a mai spus meșterul Ion Rodoș.