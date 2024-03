Povestea genialului mic baterist, cu bețele în mână de la 3 ani. A cântat cu Altar și Dan Helciug, iar Bruce Dickinson i-a trimis un mesaj special

În vârstă de doar 11 ani și elev al Liceului de Artă „Dinu Lipatti“ din Pitești, Luca Mitroi este deja un baterist cunoscut. În 2019 a urcat pe scena festivalului Stonebird și a cântat la tobe alături de The Rock, trupă-tribut AC/DC.

De atunci, Luca a cântat alături de mai multe trupe cunoscute la diverse festivaluri, iar anul trecut, celebrul Bruce Dickinson, liderul trupei Iron Maiden, i-a trimis un mesaj video de încurajare.

Când avea doar 3 ani, Luca a mers cu părinții săi la Școala Populară de Arte din Pitești pentru a învăța să cânte la un instrument.

„Prima dată am vrut să cânt la un instrument și nu știam la care. Iar tata a zis să merg la tobe. Am mers la Școala Populară de Arte, iar domnul profesor Florian Drăgănici a fost singurul care m-a primit, eram prea mic și nimeni altcineva nu voia să mă primească“, povestește Luca pentru „Weekend Adevărul“.

Refuzat de ceilalți profesori, Luca și părinții săi l-au întâlnit în curtea Școlii Populare de Arte pe profesorul Florian Drăgănici. Acesta a mers cu Luca în sala de curs unde erau tobele, a bătut mai multe acorduri la baterie, după care l-a pus și pe Luca să bată la tobe aceleași acorduri. Iar micul viitor muzician nu a avut niciun fel de problemă în a reproduce acordurile la tobe.

La început, Luca Mitroi repeta cel mult o oră la baterie. Acum, repetă zilnic două-trei ore la tobe, dorința de a se perfecționa și pasiunea pentru baterie și muzică fiind pentru el foarte mari – când este pe scenă și cântă la tobe, are un entuziasm debordant.

Pentru Luca, cel mai mare model este celebrul John Bonham de la Led Zeppelin, considerat unul dintre cei mai mari și mai influenți bateriști din istoria muzicii.

„Bonham a fost cel mai mare toboșar din lume și vreau să îl copiez un pic, îmi place foarte mult ce a făcut. Îmi mai place și toboșarul de la AC/DC, pentru că el cântă foarte bine și are mâna formată pentru tobă ca să cânte așa drept. Îmi place și Eugen Tăbăcaru, toboșarul trupei Altar. Îmi place, de asemenea, Minel Puia, toboșarul trupei Fără Vise, de la care am învățat foarte multe“, mai spune micul muzician.

Concert în fața a peste 3.000 de oameni

Tânărul baterist din Pitești a urcat prima oară pe scenă în 2018, pe când avea doar 6 ani, la Transalpina Fest la Rânca, alături de The Rock, cea mai bună trupă-tribut AC/DC din Europa, fiind aplaudat la scenă deschisă.

„Cei de la The Rock m-au chemat să cânt la voce, însă eu m-am dus direct la tobă, fără ezitare. M-am mirat că nu am avut emoții. Doar în concert am avut foarte puțin emoții. Eram foarte concentrat. Mie îmi place foarte mult să fac show, trebuie să fie atmosferă la un concert“, punctează Luca.

Ulterior, în 2019, Luca a cântat alături de trupa The Rock și la festivalul Stonebird de la Corbi, în fața a peste 3.000 de oameni.

Un moment special a fost și când a cântat la tobe, cu trupa Fără Vise, melodia „Inima mea bate rock“. Și, cum drumurile în viață sunt pline de surprize plăcute, Minel Puia, bateristul trupei Fără Vise, îl pregătește acum în particular pe Luca, benevol, fără a cere vreun ban, devenind astfel mentorul principal al tânărului muzician.

În ultimii ani, concertele susținute de Luca Mitroi, atât solo, cât și cu alte trupe, s-au înmulțit. A cântat inclusiv de două ori la Hard Rock Cafe în București, a concertat de asemenea alături de Mike Vlahopol, de Dan Helciug și trupa My Queen și cel mai recent alături de trupa Altar, la festivalul RebelX de la Pitești.

„Mi-a plăcut foarte mult să cânt alături de trupa The Rock, mai ales că eram fan de mic al formației AC/DC. Când o să fiu mare, vreau să fac muzică din pasiune. Vreau să devin arhitect, pentru că am văzut că mă pricep foarte bine la geometrie și îmi place să fac și design“, adaugă Luca.

Ce i-a spus Bruce Dickinson

Un vis special al lui Luca Mitroi este acela de a cânta într-o zi alături de celebra trupă Iron Maiden.

„Mi-aș dori să cânt alături de Iron Maiden melodia «Run to The Hills», pentru că o știu foarte bine. Sper să înregistrez melodia asta minunată, să o urce mama pe Facebook, iar Bruce Dickinson și Iron Maiden să o vadă. Cred că aș fi cel mai fericit copil din lume, nu mi-ar mai trebui nimic. De la Iron Maiden îmi place mult și «Fear of The Dark»“, mărturisește Luca.

În luna martie a anului trecut, legendarul Bruce Dickinson a susținut un concert inedit la Sala Palatului din Capitală, intitulat: „Bruce Dickinson - The Music of Jon Lord şi Deep Purple“.

După concert, Vlad Macsimov, profesorul cu care Luca învață la Liceul de Artă „Dinu Lipatti“ din Pitești, a vorbit cu Bruce Dickinson, povestindu-i despre marea pasiune a lui Luca pentru tobe – iar marele artist i-a transmis un mesaj video special de încurajare: „Motivul pentru care nu sunt baterist este acela că nu am repetat suficient. Luca, trebuie să continui să te pregătești, iar într-o zi vei fi un baterist uimitor, poate chiar mai bun decât «Nicko» McBrain“, a spus celebrul Bruce Dickinson.

Mesajul de la Bruce Dickinson l-a impresionat și motivat foarte mult pe bateristul piteștean: „Când am văzut acel mesaj de la Bruce Dickinson, parcă s-a oprit timpul în loc, mi s-au tăiat picioarele, respirația. Am rămas cu gura căscată“.

Talentul lui Luca l-a impresionat și pe Teo Peter Jr., basistul cunoscutei trupe Altar, alături de care a cântat vara trecută. „L-am avut invitat special la festivalul RebelX pe Luca Mitroi care, pe cât e de micuț, pe atât de mare rockstar local este și va deveni curând și național, fiind extrem de talentat și dezinvolt, are tot ce-i trebuie“, spune Teo Peter Jr.