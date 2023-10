Povestea copiilor chitariști care au uimit lumea. Merg sute de kilometri pentru a cânta alături de trupele lor favorite VIDEO

Chitariștii de la Argeș, un grup de peste 50 de copii, încântă publicul la diferite festivaluri. Au fost alături pe scenă și de trupa Cargo, la un moment special dedicat împlinirii a 20 de ani de la lansarea melodiei „Dacă ploaia s-ar opri”.

În anul 2007, profesorul Cristi Matei a organizat primele cursuri de chitară la Curtea de Argeș, prin Școala Populară de Arte și Meserii Pitești. Cursurile sunt ținute în cadrul Centrului de Cultură și Arte „George Topârceanu” din orașul regal.

Profesorul de religie și muzică Cristi Matei, în vârstă de 44 de ani, a pus mâna pe chitară abia la vârsta de 18 ani, iar de atunci i s-a schimbat viața. Ajuns în Italia acesta a studiat cu unul dintre cei mai mari artişti ai chitarei flamenco, spaniolul Juan Lorenzo. A absolvit Academia de Chitară Flamenco din Florența, iar în 2005 era primul chitarist din România cu atestat de flamenco. Pasiunea sa pentru cântec, pentru muzică a transmis-o și elevilor săi. Iar unii dintre ei au ajuns, în timp, să termine chiar Conservatorul.

„Ar fi bine să începi când ești mai mic de vârstă pentru că asimilezi altfel. Eu am făcut ca pasiune. Dacă vrei să progresezi, poți și să faci chitară și la 20 de ani, și la 60 de ani. Important e să nu te lași. Nu contează să fii mai bun decât altul”, susține profesorul Cristi Matei.

Iar copiii vin la cursuri de chitară încă de la vârste fragede. Chitariștii de la Argeș au vârstele cuprinse între 7 și 18 ani. Copiii s-au remarcat prin concerte avute la mai multe festivaluri din țară. Cei mici au cântat și alături de mai mulți cântăreți sau trupe.

Un moment de vârf a avut loc în 24 februarie 2023, când au fost invitați să cânte la Sala Palatului alături de trupa rock Cargo într-un concert special pentru aceștia: se sărbătorea 20 de ani de la lansarea melodiei „Dacă ploaia s-ar opri”. Copiii au cântat cu mândrie hitul, în fața unei săli arhipline, într-o emoție generală.

„A fost un moment extraordinar. Copiii au fost foarte bucuroși. Nu le venea să creadă. Am plecat la 12 noaptea de acolo și am ajuns la 2-3 dimineața acasă. Am cântat tot drumul”, spune profesorul.

Momentul avut cu Cargo s-a repetat în această vară la Zilele Municipiului Curtea de Argeș, unde au cântat din nou alături de aceștia.

„Noi cântăm gratis, nu cântăm pe bani. O facem doar de dragul de a cânta”, mai adaugă profesorul coordonator.

→ Imaginea 1/5: Chitaristii de la Arges (1) jpg

Au făcut parte din cei 700 de chitariști care au cântat împreună la Sibiu Guitar Meeting

Mici chitariști cântă, în principal melodii de folk, dar în programul lor se mai găsesc și piese de muzică ușoară sau de rock foarte cunoscute. Nu lipsesc nici melodiile cu mesaje patriotice.

Grupul de la Argeș a făcut parte, în luna septembrie, din cei peste 700 de chitariști care s-au strâns, la Muzeul Astra, la Sibiu Guitar Meeting. Chitariști din peste 30 de orașe au cântat în același timp, alături de Tudor Chirilă, Bucovina, Alternosfera, Mircea Vintilă, Ducu Bertzi, Emeric Imre și mulți alții.

Recent, aceștia au cântat alături de Ducu Bertzi melodia "Floare de colț" la un eveniment desfășurat în Argeș.

Pe 27 octombrie, pentru Chitariștii de la Argeș urmează o întâlnire la Casa de Cultură Domnești (Argeș) cu interpretul de muzică folk Tică Lumânare.