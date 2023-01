Noua Catedrală Arhiepiscopală și Regală de la Curtea de Argeș va fi terminată în acest an. Cum s-a născut proiectul

Până la finalul anului vor fi terminate lucrările la Noua Catedrală Arhiepiscopală și la Necropola Regală de la Curtea de Argeș. Proiectul ridicării Catedralei a luat naștere în urmă cu 15 ani, în timpul unei întâlniri a Arhiepiscopului Calinic cu Regele Mihai și Regina Ana.

Pictura interioară la Catedrală este gata în proporție de 90%, iar în curând vor începe lucrările de pictură și la Necropola Regală, unde își dorm somnul de veci Regele Mihai, Regina Ana, Regele Carol al II-lea și Regina Elena. Lucrările au început în urmă cu 14 ani, în 2009, iar investiția de până acum se ridică la 23 milioane lei.

„Stadiul realizării picturii interioare la Catedrala Arhiepiscopală și Regală de la Curtea de Argeș este, la ora actuală, de 90%. Pictura interioară din catedrală va fi terminată cu siguranță până la finalul acestui an. În ceea ce privește Necropola Regală, aici trebuie pictat interiorul, terminată încălzirea și montate corpurile de iluminat. Foarte probabil, lucrările vor fi finalizate în acest an”, a declarat pentru „Adevărul” arhimandritul Caliopie Ichim.

Edificiul impresionant de la Curtea de Argeș servește drept catedrală a arhiepiscopului Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, precum și necropolă regală. Necropola regală are 16 locuri de veci pentru membrii Casei Regale a României și arhiepiscopii Argeșului și Muscelului. În necropolă, au fost înmormântați până acum Regina Ana (13 august 2016) și Regele Mihai I (16 decembrie 2017). Tot în necropola regală au fost reînhumate rămășițele pământești ale Regelui Carol al II-lea, respectiv ale Reginei Elena, rămășițe aduse în țară în 2003 de la Lisabona, respectiv de la Lausanne în 19 octombrie 2019.

Proiect născut după o discuție între Regele Mihai, Regina Ana și Arhiepiscopul Calinic

Proiectul ridicării unei catedrale arhiepiscopale și regale s-a născut după o discuție avută de Arhiepiscopul Calinic acum mai bine de 15 ani cu Regele Mihai și Regina Ana. Familia Regală își dorea o necropolă deoarece vechea biserică de la Curtea de Argeş nu mai putea adăposti şi alte morminte.

„Într-una din vizitele Regelui și Reginei Ana, la Curtea de Argeș, Regele a rămas cu Regina în Catedrala Sfântului Neagoe Basarab, doar ei, fără însoțitorii regali. Se uitau prin biserică, în zona mormintelor, zicând: ”Suntem și noi muritori și văd că aici nu mai sunt locuri de înmormântare!” Am fost de părerea Majestății Sale, Am ieșit în pridvorul Bisericii și am continuat convorbirea. Văzând că treaba este serioasă, am spus: ”Majestatea Voastră ați așteptat 70 de ani ca să vă întoarceți din pribegia silită. Nu se cuvine oare să se zidească o biserică nouă, o Catedrală pentru Sfânta Filiteia și Arhanghelii Mihail și Gavriil, cu o Necropola Regală?” Iar Regele Mihai mi-a răspuns: „Unde se poate construi?” Din pridvorul Catedralei i-am arătat locul, la intrarea principală pe mâna dreaptă. A fost de acord! M-am bucurat din inimă că se rezolvă toate cu înțelepciune și spre mulțumirea tuturor! Acum, Regii, Reginele și prinții din secolul XX și XXl se odihnesc, așteptând Învierea și fericirea de care nu au prea avut parte pe Pământ!”, a povestit pentru ”Adevărul” ÎPS Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului.

→ Imaginea 1/8: noua catedrala arhiepiscopala si regala interior foto casa regala jpg

Necropola de la Curtea de Argeş se află chiar la intrarea în biserică. Pentru că nu putea alinia spre est toate cele 16 morminte regale, arhitectul Augustin Ioan a gândit o soluţie. A desenat necropola ca pe un portic în arc de cerc, al cărui centru este chiar masa din altar - locul în care omul primeşte harul divin.

Catedrala cea nouă este construită mai joasă şi uşor retrasă faţă de monumentul central al aşezământului monahal – Mănăstirea Curtea de Argeş, tocmai pentru a nu impieta spaţiul sacru ridicat, după cum spune legenda, de Meşterul Manole, care a zidit-o pe Ana lui în mănăstire.

Capetele extreme ale necropolei, în formă de semicerc, sunt formate de două capele, acoperite cu câte o cupolă. În capela din stânga vor fi expuse moaştele Sfintei Muceniţe Filofteia, situate la ora actuală în Palatul episcopal din apropiere. În exterior, Catedrala are un veştmânt de cărămidă aparentă şi chenare în relief cu detalii de piatră, iar în interior este decorată cu mozaic.

În vechea mănăstire de la Curtea de Argeş, aflată la doar o sută de metri de noua Catedrală Arhiepiscopală și Regală, sunt înmormântaţi: Neagoe Basarab - ctitorul mănăstirii (domn al Ţării Româneşti între anii 1512 şi 1521), Doamna Despina - văduva domnitorului (care s-a călugărit după moartea acestuia, devenind monahia Platonida), Doamna Stana - fiica lui Neagoe Basarab (soţie a domnitorului Ştefăniţă Vodă al Moldovei, Radu de la Afumaţi - soţ al Doamnei Ruxandra, altă fiică a lui Neagoe Basarab. Tot în pronaosul bisericii îşi dorm somnul de veci Regele Carol I, Regina Elisabeta, Regele Ferdinand I şi Regina Maria.