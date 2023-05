Marșul Demnității, la Pitești: „Vrem mai mult bănet, vrem să fie brutul net!“. Profesorii le-au dat note politicienilor VIDEO

Aproximativ 2.500 de persoane au participat miercuri, 31 mai 2023, la un miting la Pitești. Profesorii au spus: „Nu vrem vouchere!” și „Nu cedăm!”. Au făcut apel la „Unitate!” și au scandat: „Nota 4 la purtare pentru guvernare!”

Miercuri, 31 mai 2023, a fost o amplă manifestare a profesorilor și în Argeș. Un marș și un miting de protest, organizat de Sindicatul Învățământului Preuniversitar Argeș Muntenia și FSE Spiru Haret, a avut loc pe traseul Inspectoratul Școlar Județean Argeș - Bulevardul Eroilor – Strada Victoriei - Piața Vasile Milea din Pitești.

Mulțimea a mers în aplauzele celor care treceau prin zonă sau ieșeau din birouri pentru a-i vedea. Profesorii au blocat circulația pe mai multe străzi! A fost un marș în zgomot de fluiere, sirene și vuvuzele. Protestatarii au scandat: „Unitate, unitate!, „Fără educație, moare orice nație!”, „Hoții!, Hoții!”, „Demisia!”, „Nota 4 la purtare pentru guvernare!” sau „Nu cedăm!, Nu cedăm!”.

Destinația finală a fost Piața Vasile Milea, unde s-au strâns peste 2.500 de persoane. Printre ei s-au aflat și copii veniți pentru a le fi alături părinților sau chiar profesorilor lor.

Mesaj către Guvern: „Ați găsit bani pentru voi, găsiți și pentru noi!”

A fost cel mai mare protest al profesorilor în Pitești. Oamenii au venit la manifestare însoțiți de pancarte, afișe, tricolor, fluiere, sirene, vuvuzele, dar și cu multe speranțe.

Mulțimea a avut pancarte și afișe care mai de care mai interesante!

„Doamnă, tu la grădi când revii?/Că mi-e dor de tine, de copii…/Sunt în grevă, dragii mei/Și o fac cu un temei /Să îți fiu un bun exemplu,/Umilință să n-accepți,/Capul nicicând să nu pleci/Să lupți pentru drepturile tale,/De asta sunt în piața mare!!!!!”, se arăta pe o pancartă purtată de mai multe educatoare.

Un copil purta zâmbitor o pancartă pe care scria: „Și profesorii au copii în examene!”.

Pe unele afișe erau scrise nemulțumirile profesorilor: „Vrem mai mult bănet, vrem să fie brutul net!”, „Vocația nu ne achită facturile”, „Ați găsit bani pentru voi, găsiți și pentru noi!”, „6% din PIB doar un mit”.

Note de trei sau patru și chiar absențe nemotivate pentru politicieni

Au fost și mesaje transmise guvernanților: „Ciucă, vreau să facem schimb de salarii! Ce zici, poți trăi cu 3.000 lei?”, „Nu cedăm! Ghinion!”.

„Patru la purtare pentru Guvernare! Și asta încă este mult!”, ne-a precizat o profesoară din Pitești.

Pe o pancartă, profesorii argeșeni le-au date note politicienilor. Nicolae Ciucă și Marcel Ciolacu au luat 4 pe linie, Keleman Hunor a fost absent nemotivat, iar miniștrii Adrian Câciu și Marius Budăi au primit nota 3.

→ Imaginea 1/5: si copiii au participat la protest jpg

Profesoară din Pitești: „Trăiesc cu salariul meu și cu ce mă ajută mama!”

Indiferent de presiunea pe care o pun unii părinți sau copiii lor pe ei, profesorii sunt hotărâți să nu renunțe la a-și solicita drepturile.

„E strigător de cer! Noi ne dăm seama că suntem legați de mâini și de picioare, ne strigăm neputința, dar nu putem nici să renunțăm. Un începător are 2.500 de lei. După 23 de ani de muncă cum am eu, am aproximativ 4.000 de lei cu toate gradele. Mai are să îmi pună un pic la vechime, în rest nu are ce să îmi mai pună! Până la pensie cam acesta este salariul. Lucrez cu atâția copii. Se vede rodul muncii tale în viața lor. (...). Nu avem și noi copii să îi creștem? Nu avem și noi viață să o trăim? Cu ce?”, a precizat o profesoară din Pitești.

„Îți spun cinstit, pe mine mă ajută mama care este pensionară. Trăiesc cu salariul meu și cu ce mă ajută mama!”, a mărturisit un cadru didactic.

Profesorii din Argeș au dat dovadă de unitate. „Suntem mai puternici când suntem uniți! Este o formă de protest prin care ne manifestăm nemulțumirea pentru că nu ni se recunosc meritele, eforturile. Adică mai la toate categoriile au fost crescute salariile, la profesori nu!”, a mai spus un profesor.

Lider de sindicat: „Nu am venit să cerșim, am venit să cerem salarii decente pentru că le merităm”

Manifestarea cadrelor didactice din Pitești a durat aproximativ două ore. „În primul rând, noi nu am venit să cerșim, am venit să cerem salarii decente pentru că le merităm. Ne respectăm și elevii, dar nu mai putem să mai trăim cu salariile pe care le avem și ne-am săturat de modul în care guvernanții ne tratează! Domnii guvernanți trebuie să ia minte că suntem o forță și că luptăm atât pentru noi, cât și pentru copiii noștri și generațiile viitoare. Să nu ne mai trateze cu indiferență!”, a subliniat Manuela Hâș, liderul sindicatului din Colegiul "Costin Neniţescu" din Piteşti.

„Așteptăm ceva concret, nu vrem pomana nimănui”, au susținut organizatorii mitingului.

Incident la protest! O femeia i-a certat pe profesori

Au existat și persoane nemulțumite de protestul profesorilor. Un incident a avut loc în Piața Vasile Milea, chiar în timpul în care liderii de sindicat transmiteau mesaje participanților la miting. O femeie a luat microfonul vorbitorilor și a început să-i certe pe profesori că nu îi interesează de soarta elevilor.

„Știți oare ce înseamnă să piardă copiii un an de școală?”, a transmis femeia profesorilor, după care au intervenit jandarmii pentru calmarea spiritelor.

„Provocatorii sunt printre noi, stimați colegi! Și copiii noștri au suferit când am fost furați la salariu. Noi nu ne răzbunăm pe copii! Politicienii sunt de vină! (...) Vina că nu-și vor da elevii examenele este exclusivă a guvernanților!”, a declarat Adrian Voica, președintele S.I.P.A. Muntenia, după intervenția femeii.