EXCLUSIV. Casa în care Liviu Rebreanu a scris „Răscoala” a fost salvată de la paragină și va intra în circuitul muzeal

După câteva decenii în care a fost în paragină, restaurarea Casei Rebreanu de la Valea Mare, din judeţul Argeş, este aproape gata. Exteriorul a fost deja restaurat în întregime, iar la interior mai sunt câteva detalii de finalizat.

Casa Rebreanu se află într-o zonă idilică, în satul Valea Mare, la doar şapte kilometri de Piteşti.

Reabilitarea casei lui Liviu Rebreanu din satul Valea Mare de la Ştefăneşti-Argeş, acolo unde cunoscutul romancier a scris „Răscoala“ (publicat în 1932), „Jar” (1934), „Gorila“ (1938) şi „Amândoi“ (1940) şi unde s-a stins din viaţă în 1944, a început în vara lui 2020.

Omul de afaceri Robert Erbaşu, căruia i-a fost retrocedată casa în 2009, a început încă de acum 12 ani demersurile pentru a reabilita clăcirea, însă din cauza birocraţiei excesive şi a procedurilor greoaie începerea lucrărilor a fost amânată.

„Stadiul lucrărilor de restaurare este avansat, exteriorul este deja gata. În schimb, la interior mai sunt de finalizat câteva amănunte. Până acum, lucrările au durat aproximativ trei ani, poate că nu ar fi durat atât dacă nu traversam perioadele tulburi din ultimii ani. Au fost multe lucrări complexe. Pentru acoperiș am adus meșteri în lemn de la Moisei, din județul Maramureș. Iar pentru lemnul de la gard au venit meșteri din comunele argeșene Cicănești și Corbeni”, a declarat în exclusivitate pentru „Adevărul” omul de afaceri Robert Erbașu.

Statul român, implicare zero

Până la ora actuală, costurile reabilitării Casei Rebreanu depășesc 1,5 milioane lei, fiind suportate în întregime de către Robert Erbașu. „Nu am primit vreun sprijin financiar de la nimeni, nici din mediul privat, nici de la vreo autoritate a statului”, adaugă omul de afaceri.

În viitor, Casa Rebreanu va intra într-un circuit muzeal, însă, după cum precizează Robert Erbașu, această intrare într-un circuit va mai dura. „Am un proiect despre care nu vă pot dezvălui deocamdată detalii, însă este posibil ca acest proiect să fie derulat printr-un parteneriat cu o importantă organizație competentă din domeniul muzeistic. Important este că monumentul este salvat!”, mai spune Robert Erbașu.

Povestea Casei Rebreanu

Zecile de obiecte din casă ce au aparţinut lui Liviu Rebreanu, inclusiv masa la care acesta a scris faimosul roman ”Răscoala”, au fost duse de ani buni la Muzeul Judeţean Argeş. Casa de la Valea Mare a fost cumpărată de către celebrul scriitor în 1930.

În aprilie 1945, după aproape opt luni de la moartea lui Rebreanu, casa a fost cumpărată de către doctorul Ion Erbaşu (bunicul actualului proprietar) de la Fanny Rebreanu şi Florica Vasilescu Rebreanu, soţia şi, respectiv, fiica marelui romancier. Ion Erbaşu a fost expropriat de către comunişti în anul 1950, iar în 1969 locuinţa a fost declarată casă memorială. După 1989, fără investiții, Casa Rebreanu a început să se degradeze tot mai mult, iar numărul vizitatorilor a scăzut dramatic.

Casa a fost retrocedată în 2009 omului de afaceri Robert Erbaşu, fiind închisă pentru vizitatori începând cu 2013.

În „Jurnalul intim“ al lui Rebreanu publicat de abia în 1984 grație eforturilor istoricului literar Niculae Gheran sunt zeci de referiri la perioada petrecută de către faimosul romancier în casa de la Valea Mare, în perioada 1930-1944.

Pe 29 iulie 1930, la o lună după ce achiziţionase casa de la Valea Mare, Liviu Rebreanu scria în jurnalul său: „La Valea Mare, unde ne-am instalat, avem o mică, dar adevărată gospodărie. Prima mea proprietate reală. Să-mi ajute Dumnezeu să trăiesc, să mă pot bucura puţin de ea! Evident că facem mereu planuri de viitor, cum s-o mărim, cum să schimbăm casa şi s-o înfrumuseţăm… Cât este, e foarte bine. Am un adăpost pentru orice împrejurare”.

În 1944, Liviu Rebreanu a fost înmormântat în satul argeşean Valea Mare, unde a locuit timp de 14 ani. Câteva luni mai târziu, Liviu Rebreanu a fost deshumat din cimitirul de la Valea Mare și adus la București, unde a fost așezat pentru vecie în Cimitirul Bellu, alături de alţi trei celebri confraţi: Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale și George Coșbuc.