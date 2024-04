Ce măsuri au luat judecătorii împotriva bărbatului căsătorit care și-a târât concubina pe capota mașinii

La finalul săptămânii trecute, Judecătoria Pitești a dat verdictul într-un caz de violență ieșită din comun, inculpat fiind un bărbat care și-a bătut atât concubina în repetate rânduri, cât și pe băiețelul minor pe care cei doi îl au împreună.

Bărbatul, originar din comuna argeșeană Mărăcineni este căsătorit și a avut timp de mai mulți ani o relație cu cea care l-a reclamat, relație în urma căruia a rezultat și un copil.

Violența excesivă a bărbatului a făcut-o pe concubină să îl reclame în repetate rânduri și să ceară instituirea mai multor ordine de protecție împotriva acestuia, mai ales că acesta a și amenințat în repetate rânduri că nu se va lăsa până când nu o va ucide.

„Fostul concubin m-a lovit în repetate rânduri, mi-a dat inclusiv cu pumnii în burtă. În anul 2019 am fost bătută în fața copilului nostru. Iar băiatul a fost împins de mai multe ori de către pârât, care țipa des la el”, le-a declarat judecătorilor femeia agresată, aceasta cerând instituirea unui ordin de protecție pe o durată de 12 luni.

Femeia, care locuiește în comuna Mărăcineni-Argeș, le-a mai spus magistraților că în urmă cu trei ani a fost târâtă pe capota maşinii fostului concubin circa 70 de metri, în prezenţa copilului, care se afla pe scaunul din faţă, iar bărbatul nu s-a oprit până în momentul în care o vecină a intervenit.

Aceasta a precizat că această faptă este încadrată la tentativă de omor. Totodată, femeia a mai declarat că minorul a fost reţinut de către fostul concubin aproximativ cinci luni de zile, fără consimţământul său.

Femeia, care are o altă relație de peste doi ani, fiind căsătorită, este din nou gravidă, iar la începutul lunii aprilie a fost lovită cu pumnii în burtă de către fostul concubin, având ulterior dureri abdominale, iar sarcina fiind pusă în pericol. Femeia și-a scos și certificat medico-legal ca urmare a agresiunii.

Conform procurorilor, bărbatul foarte agresiv a avut în trecut o condamnare pentru violență în familie în formă agravantă.

Din certificatele medico-legale depuse de femeie la dosarul cauzei a reieșit faptul că aceasta a fost și anterior victima unor agresiuni exercitate asupra sa de către fostul concubin. Mai mult, aceasta a pus la dispoziția instanței și filmări pe parcursul cărora se vede clar cum este lovită repetat.

După ce au analizat toate probele și declarațiile, magistrații de la Judecătoria Pitești au dispus emiterea unui ordin de protecție pe 12 luni împotriva bărbatului violent, acesta trebuind să păstreze o distanță minimă de 200 de metri față de victimă. În plus, agresorul nu are voie să ia legătura cu fosta concubină în următoarele 12 luni sub nicio formă, nici telefonic, nici prin scrisori, mesaje scrise pe telefon sau e-mailuri.

În cazul în care bărbatul nu va respecta prevederile ordinului de protecție, acesta va face între șase luni și cinci ani de închisoare, conform Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice.

Decizia instanței poate fi atacată cu apel până la finalul acestei săptămâni.