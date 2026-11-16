Două focare de rabie, confirmate în județul Neamț. Restricții pentru câini și pisici și măsuri de prevenție

Două focare de rabie au fost depistate în județul Neamț, în urma confirmării bolii la două bovine din localitățile Tazlău și Socea. Autoritățile au instituit măsuri sanitar-veterinare pentru limitarea răspândirii virusului, inclusiv restricții privind deplasarea câinilor și pisicilor și monitorizarea animalelor care ar fi putut intra în contact cu cele infectate.

Două focare de rabie, confirmate în județul Neamț. Foto: Arhiva

Anunțul a fost făcut luni de prefectul județului Neamț, Vlad Grigorean. Centrul Local de Combatere a Bolilor s-a reunit pentru aprobarea intervențiilor necesare în cele două zone afectate: Tazlău, din comuna cu același nume, și Socea, din comuna Rediu.

Planul de intervenție prevede delimitarea unor perimetre de protecție și supraveghere, precum și identificarea animalelor care pot contracta boala. Acestea vor fi monitorizate, iar vaccinarea antirabică va fi efectuată în funcție de situațiile prevăzute în programul sanitar-veterinar.

O altă măsură vizează limitarea deplasărilor necontrolate ale animalelor carnivore, în special ale câinilor și pisicilor. Totodată, medicii veterinari vor verifica animalele care ar fi putut intra în contact cu bovinele infectate.

Autoritățile au în vedere și identificarea persoanelor care ar fi putut fi expuse virusului.

„O componentă importantă a măsurilor aprobate priveşte protejarea sănătăţii populaţiei. Direcţia de Sănătate Publică Neamţ va fi notificată pentru continuarea anchetei epidemiologice şi identificarea eventualelor persoane care au intrat în contact direct sau indirect cu animalele bolnave ori suspecte de infectare, în vederea evaluării medicale şi administrării tratamentului preventiv, acolo unde este necesar”, a transmis prefectul Vlad Grigorean.

Locuitorii din cele două localități vor primi informații despre manifestările bolii și modalitățile prin care virusul poate fi transmis.

De asemenea, autoritățile din județul Vrancea au confirmat prezența rabiei la o vulpe găsită moartă într-o gospodărie din satul Burca, comuna Vidra, și au dispus măsuri speciale pentru limitarea răspândirii virusului.

Ce trebuie să facă persoanele care au intrat în contact cu animale suspecte de rabie

Rabia este o infecție virală gravă, care se poate transmite de la animale la oameni. Expunerea poate avea loc prin mușcături, zgârieturi sau contactul salivei unui animal infectat cu răni ori mucoase.

Persoanele care au trecut printr-o astfel de situație trebuie să solicite imediat asistență medicală. Evaluarea nu trebuie amânată până la apariția simptomelor, deoarece administrarea la timp a tratamentului preventiv este esențială pentru evitarea îmbolnăvirii.

Măsurile sanitar-veterinare stabilite în Neamț vor fi aplicate timp de cel puțin 30 de zile. Perioada poate fi prelungită dacă evoluția epidemiologică arată că există în continuare riscul de răspândire a bolii.