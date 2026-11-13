 Alertă de rabie în Vrancea. Autoritățile caută persoanele care au intrat în contact cu o vulpe infectată | adevarul.ro
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Alertă de rabie în Vrancea. Autoritățile caută persoanele care au intrat în contact cu o vulpe infectată

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Autoritățile din județul Vrancea au confirmat prezența rabiei la o vulpe găsită moartă într-o gospodărie din satul Burca, comuna Vidra, și au dispus măsuri speciale pentru limitarea răspândirii virusului.

O vulpe e sursa focarului de rabie din Vrancea
O vulpe e sursa focarului de rabie din Vrancea Foto: Shutterstock

Diagnosticul a fost confirmat de Laboratorul Național de Referință pentru Rabie din cadrul Institutului de Diagnostic și Sănătate Animală București, potrivit informațiilor transmise de Instituția Prefectului Vrancea, relatează Agerpres.

În urma confirmării focarului de rabie, Lauriana Ailincuței, prefectul județului, a convocat Centrul Local de Combatere a Bolilor, care a aprobat planul de intervenție elaborat de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vrancea 

Autoritățile au stabilit o zonă de protecție care include gospodăria în care a fost identificat animalul infectat și perimetrul Fondului de Vânătoare nr. 25 Măgura, precum și o zonă de supraveghere ce cuprinde localitatea Burca și fondurile cinegetice învecinate.

Planul de măsuri prevede supravegherea sanitar-veterinară a animalelor din zonă, vaccinări antirabice suplimentare pentru câini și pisici, monitorizarea animalelor care ar fi putut intra în contact cu vulpea infectată, restricționarea circulației animalelor și intensificarea supravegherii faunei sălbatice.

O atenție specială este acordată și identificării persoanelor care ar fi putut intra în contact cu animalul infectat.

Direcția de Sănătate Publică Vrancea va fi notificată pentru identificarea eventualelor persoane care au intrat în contact direct sau indirect cu animalul infectat, astfel încât acestea să poată beneficia de evaluare medicală și de tratamente preventive specifice, dacă situația o impune”, a declarat prefectul Lauriana Ailincuței.

Prefectul a făcut totodată apel către locuitorii din comuna Vidra și din localitățile învecinate să evite contactul cu animalele sălbatice, să nu atingă animale găsite moarte și să anunțe imediat autoritățile în cazul apariției unor suspiciuni.

Proprietarii de câini și pisici sunt îndemnați să respecte obligațiile de vaccinare antirabică și să colaboreze cu medicii veterinari pentru aplicarea măsurilor dispuse.

„Siguranța vrâncenilor și protejarea sănătății publice reprezintă priorități pentru Instituția Prefectului - Județul Vrancea. Vom monitoriza cu atenție evoluția situației și vom urmări aplicarea măsurilor aprobate, în strânsă colaborare cu toate instituțiile responsabile”, a precizat Lauriana Ailincuței.

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