Ce n-a văzut America. Tezaurul de aur de la Rădeni şi Soborul zeiţelor sunt expuse la New York FOTO

Tezaurul de la Rădeni şi Soborul zeiţelor, artefacte vechi de câteva milenii aflate, care se află în patrimoniul Complexului Muzeal Naţional Neamţ, sunt expuse la New York, SUA, în cadrul unei expoziţii internaţionale.

Exponatele din ceea ce s-a numit „Ce n-a văzut America“, vor fi şi la Chicago şi în Canada.

Din România, şase muzee participă la evenimentul care a început la New York cu o selecţie de 60 de artefacte pre şi protoistorice din perioada Neoliticului, a Epocii Bronzului şi până în a doua Epocă a Fierului, reprezentând mărturii unice ale unora dintre primele comunităţi agricole stabilite în Europa.

Manifestarea este intitulată „Ritualuri şi memorie: Balcanii antici şi dincolo“, făcând parte dintr-un proiect mai amplu - „Primii regi ai Europei“. Se desfăşoară la Institutul pentru Studierea Lumii Antice, fiind deschisă între 21 septembrie 2022 și 19 februarie 2023. În expoziţie sunt expuse circa 750 de exponate din mai multe ţări din sud-estul Europei.

„Judeţul are marea şansă de a avea şi a administra un patrimoniu de excepţie, cu care Complexul Muzeal Naţional Neamţ a putut oricând veni în întâmpinarea dorinţelor partenerilor culturali din străinătate, interesaţi de fondul străvechi al neamului românesc. Un astfel de exemplu îl constituie expoziţia „The First Kings of Europe / Primii Regi ai Europei”.

Declaraţia aparţine lui Dorin Nicola, directorul Complexului Muzeal Naţional Neamţ, şi a fost făcută pentru cotidianul „Adevărul“.

Tematica expoziţiei, care se referă la peste 6 milenii de istorie străveche, are patru teme majore: tehnologia, schimbul la distanţă, războiul şi vechi ceremonii. De la Complexul Muzeal Neamț, calea Americii au luat-o o cupă din aur din Tezaurul de la Rădeni şi Soborul zeiţelor de la Poduri.

Despre cupele de aur şi zeiţele de acum 7.000 de ani

Coordonatorul proiectului expoziţional organizat peste Ocean este Muzeul Naţional de Istorie a României, care a colaborat cu Muzeul Transilvaniei din Cluj Napoca, cel din Piatra Neamţ, Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa din Olteniţa, Muzeul Olteniei din Craiova şi Muzeul Judeţean Buzău.

„Deşi multe muzee americane deţin în colecţiile lor obiecte de patriomoniu aparţinând civilizaţiilor anticilor greci, romani, egipteni şi ale celor din Orientul Apropiat sau cel Îndepărtat, precum şi din alte culture de pe alte continente, artefactele pre şi protoistorice din sud-estul Europei sunt aproape necunoscute şi rareori expuse în acest mediu expoziţional“, precizează Muzeul Naţional.

Tezaurul de vase din aur de pe vremea tracilor de la Rădeni reprezintă una dintre cele mai spectaculoase descoperiri arheologice din ultima jumătate de veac de pe teritoriul judeţului Neamţ. În timpul unor lucrări agricole, în anii 1965-1966, au fost scoase la lumină mai multe vase din aur.

Se spune că ar fi fost găsite opt recipiente lucrate din metal preţios, dar au mai putut fi recuperate doar cinci, întregi sau fragmentate. Trei se păstrează în colecţia Complexului Muzeal Naţional Neamţ din 1978, când s-a constatat că erau din aur, iniţial crezându-se că sunt din bronz.

Cât despre Soborul zeiţelor de la Poduri, tezaurul a stat aproape 7.000 de ani sub pământ, fiind găst în 1981. Este format din 15 statuete mari, pictate cu roşu, 13 tronuri de lut ars şi alte şase statuete mici nepictate. Toate statuetele sunt în poziţie şezândă şi reprezintă femei. Se spune că religia comunităţilor cucuteniene presupunea rituri şi ritualuri exact definite, dominante fiind zeităţile antropomorfe feminine, legate de fertilitate şi fecunditate.