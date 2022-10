Camino şi Via Mariae, itinerarele internaţionale de turism ecumenic, prind contur şi în Neamţ

Prind contur şi în Neamţ itinerarele internaţionale de turism ecumenic Camino şi Via Mariae, an de an ele fiind străbătute prin Europa, inclusiv prin România, mai ales în Transilvania, la Șumuleu Ciuc, de milioane de turişti şi pelerini.

În două proiecte, care au ca scop promovarea ţinutului străjuit de muntele Ceahlău, contribuie şi CJ Neamţ. Camino e o rută care are ca punct final catedrala din Santiago de Compostela, capitala provinciei spaniole Galicia, unde se află rămăşiţele apostolului Iacob, iar traseul Via Mariae este dedicat Fecioarei Maria.

„Prin cele două proiecte, punem în evidenţă valorile istorice şi culturale din judeţ, locuri binecuvântate de Dumnezeu, cu valoare duhovnicească, reuşind să realizăm o punte între Neamţ şi multe altele de pe harta României, precum şi deschiderea către Europa“, a declarat Ionel Arsene, preşedintele CJ Neamţ.

Primul traseu, în zona Roman, le permite pelerinilor şi turiştilor să străbată o rută care îi conduce la muzee, situri arheologice şi obiectivele monahale din 19 localităţi din cuprinsul judeţului Neamţ, care sunt situate în localităţi cu populaţie majoritar catolică. A început, zilele trecute, semnalizarea traseului, prin indicatoare şi panouri care „explică“ ruta.

În partea de est a Europei, drumul de turism ecumenic Camino porneşte de la Iaşi, pe un traseu care totalizează aproximativ 4.500 de kilometri, prima bornă a fost binecuvântată de papa Francisc, acum trei ani, când a vizitat România. Circuitul străbate localităţi din Iaşi, Neamţ şi Bacău, după care trece munţii în Transilvania, prin pasul Oituz, spre Covasna şi de aici spre ţările din vestul continentului.

Pentru a ajunge în capitala Galiciei sunt mai multe rute, puncte de pornire fiind din Europa apuseană şi centrală. Patru dintre ele, care duc la catedrale, biserici şi adăposturile pentru pelerini fac parte din Patrimoniul Umanităţii. Cel mai aglomerat este El Camino Frances. Începe la la Saint-Jean Pied de Port, aflat la poalele Pirineilor, în Franţa.

În ceea ce priveşte Via Mariae, el este un drum, tot de pelerinaj, prin Europa Centrală şi de Est, unul care formează o cruce pe harta continentului. Itinerariul cuprinde teritorii din Austria, Ungaria, România, Slovacia, Polonia, Croaţia şi Bosnia. Şi, recent, în el a fost inclus Parcul Natural Vânători Neamţ.

Sau Ţinutul Zimbrului, după cum mai este numit arealul nemţean. În România, Via Mariae se oprea la Şumuleu Ciuc, în Harghita, unde an de an, de Rusaliile catolice, zeci de mii de oameni de diferite confesiuni participă la slujbele în aer liber oficiate la altarul închinat Sfintei Fecioare Maria.

În Neamţ, turiştii s-au pelerinii care doresc să parcurgă traseul Via Mariae au ocazia să vadă celebre mănăstiri seculare (Pângăraţi, Văratec, Sihla, Secu, Sihăstria, Neamţ), casele memoriale Alexandru Vlahuţă, Mihail Sadoveanu, Ion Creangă, Veronica Micle, Cetatea Neamţ şi lacul Cuiejdel, cel mai nou lac de baraj natural din România.