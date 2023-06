Un copil genial cere ajutorul internauților pentru a participa la un concurs din București

Un puști în vârstă de 9 ani, din Iași, caută ajutorul internauților pentru a-și îndeplini visul. Considerat un „calculator viu“, acesta are nevoie de sprijinul oamenilor pentru a participa la un important concurs.

Karlos Tănăsucă din Iași reușește, fără hârtie și creion, să facă ceea ce pentru mulți pare imposibil: calcule mentale matematice cu mai mulți termeni.

A obținut premii importante și visează să fie printre cei mai buni

Recent, Karlos a participat la Olimpiada Internațională Arithmetic Cup 2023, unde a avut de efectuat 200 de calcule cu adunări, scăderi, înmulțiri, împărțiri, procente și radicali, cu mai mulți termeni în doar 30 de minute.

Aici, puștiul din Iași a obținut premiul special și a fost invitat la Campionatul Internațional de Aritmetică Mentală, în București. La această competiție vor participa cei mai buni copii din toată România.

,,Ne bucurăm mult pentru că am avut onoarea de a participa la Olimpiada Internațională Arithmetic Cup 2023 Cup, unde au participat copiii din România, Moldova, Belgia, Germania și Italia. Copiii au avut de efectuat 200 de calcule cu adunări, scăderi, inmultiri, împărțiri, procente și radicali cu mai mulți termeni în 30 de minute. Toți participanții sunt foarte buni, competiția a fost foarte strânsă", au precizat reprezentanții SmartyKids Iași Central - Aritmetică Mentală.

A apelat la ajutorul oamenilor pentru a putea merge la competiția din București

Chiar dacă drumul pe care se află pare că îi va aduce succesul, Karlos întâmpină și câteva dificultăți. Puștiul este crescut doar de tată, iar salariul acestuia nu îi permite participarea la competiția din capitala României.

Astfel, băiatul în vârstă de 9 ani a postat un mesaj pe pagina lui de Facebook, prin care apelează la ajutorul oamenilor cu inimă mare.

„Bună ziua tuturor. Postez din nou, pentru că știu că voi găsi ajutor din partea voastră. Pe data de 24 și 25 iunie, sunt invitat să particip la un Campionat internațional de Aritmetică mentală la București unde participă cei mai buni copii din toată Europa. Posibilitățile mele financiare pentru această particioare sunt aproape inexistente. Apelez la sprijinul vostru, bineînțeles dacă sunt persoane care mă pot ajuta cu cât de puțin pot. Deplasarea mea implică transport, cazare, masă și bineînțeles taxă de participare. Vă mulțumesc și am încredere că, cu ajutorul vostru, voi ajunge la București. PS. Am uitat să precizez că, am doar tată. Tata face mâncare, mă spală, mă trimite la trei școli și tot tata pleacă zilnic la serviciu”, a scris Karlos pe pagina lui de Facebook, membru al SmartKids Iași Central - Aritmetică Mentală.