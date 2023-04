Pas important pentru noua Sală Polivalentă din Iaşi. Când vor începe lucrările

Visul unei noi Săli Polivalente în Iaşi este tot mai aproape de a deveni realitate. Astfel, autorităţile locale au anunţat că a mai fost făcut un pas important în realizarea proiectului.

Astfel, în cursul zilei de 3 aprilie 2023, Primăria Municipiului Iaşi a obţinut, de la Autoritatea Aeronautică Civilă Română, avizul necesar pentru eliberarea autorizaţiei de construire. În urmă cu două săptămâni, municipalitatea a primit şi de la Agenţia pentru Protecţia Mediului Iaşi avizul necesar, fiind astfel parcurse ultimele etape înainte de autorizaţia de construire.

Iaşul contează pe sprijinul Guvernului

Municipalitatea ieşeană e bazează pe sprijinul şi garanţiile primite din partea Guvernului României pentru construirea noii Săli Polivalente.

,,Am mai spus-o, contăm pe sprijinul Guvernului României pentru acest proiect. În urma solicitărilor noastre, Compania Naţională de Investiţii SA a inclus acest obiectiv pe lista sinteză în cadrul subprogramului Săli de sport. Totodată, am discutat în numeroase rânduri şi am primit garanţii că acest proiect se numără printre priorităţile Guvernului de la domnul prim-ministru Nicolae Ciucă, de la domnul ministru al Dezvoltării, Czeke Attila, precum şi de la alţi înalţi oficiali", a precizat Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi.

Până în prezent, Primăria a finalizat şi a transmis Companiei Naţionale de Investiţii studiul de fezabilitate al proiectului, proiectul tehnic de execuţie, Planul Urbanistic Zonal pentru Moara de Vânt, certificatul de urbanism, avizul de mediu şi alte documente prevăzute de lege.

Când pot începe lucrările

După ce Primăria Municipiului Iaşi va elibera autorizaţia de construire, urmează obţinerea finanţării, organizarea licitaţiei pentru lucrări şi începerea acestora.

Noua sală polivalentă urmează să fie construită în zona Moara de Vânt. Terenul pe care va fi amplasată aparţine municipalităţii şi se află în vecinătatea viitorului Spital Regional de Urgenţă. Pentru construirea Sălii Polivalente ,,Regina Maria" este necesară o investiţie de aproximativ 81 de milioane de euro.

În momentul de faţă, activităţile sportive de interior se desfăşoară în vechea sală polivalentă, aflată în centrul oraşului. Aceasta are o capacitate redusă şi nu îndeplineşte standardele actuale.