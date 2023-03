Marele premiu al Concursului Internaţional „Afişe pentru pace” din SUA a ajuns în România, la Iaşi

Lucrarea realizată de Emma-Andreea Paveliuc, elevă la Colegiul Naţional de Artă „Octav Băncilă" din Iași, a fost selectată din peste 600.000 de desene, trimise de tineri talentaţi din toată lumea.

O adolescentă din Iași a obținut marele premiu la un concurs internațional de desen din Statele Unite ale Americii. Este vorba de Emma-Andreea Paveliuc, 13 ani, elevă în clasa a VII-a la Colegiul Național „Octav Băncilă” din Iași, care a participat la concursul Lions „Afișe pentru pace”.

Treptat, Emma a participat și a ajuns până în etapa internațională. Din cele aproximativ 650.000 de desene, au fost selectate în finală 120. Însă ieșeanca Emma a fost desemnată câștigătoarea din acest an a concursului internațional „Afișe pentru pace” care a avut ca temă „Lead with compassion” („Conduce cu compasiune”).

„M-am documentat foarte mult înainte de a realiza acest desen. Mai întâi m-am gândit ce reprezită pacea și ce anume unește mai multe națiuni. Eu sunt un fan al istoriei și m-am gândit să mă duc mai profund în antichitate și am ales să pornesc lucrarea de la o fată indiană puternică spiritual să fie mai vizibilă pentru ceilalți”, explică Emma – Andreea Paveliuc, câștigătoarea marelui premiu.

Emma provine dintr-o familie de artiști din Iași care au încurajat-o întotdeauna să facă ceea ce îi place. Talentul la desen l-a moștenit de la mama sa. În prezent, este îndrumată Miea Grivnică, profesoara sa de desen de la Colegiul Național „Octav Băncilă” din Iași.

„Am continuat cu alte simboluri cu care ne identificăm ca oameni cum ar fi AND-ul, religia, serviciile de apărare, adevărații lideri care luptă pentru ceilalți și uneori ajung să ne salveze sau să se sacrifice pentru noi. Am ales Yin și Yang pentru că în această lume, uneori totul este opus, dar într-un anume echilibru. Totodată am ales să aduc alături de aceste simboluri și steagurile lumii unite între ele ca un puzzle pentru că doar împreună ne putem ridica și în același timp apăra și susține indiferent de situație”, adaugă Emma – Andreea Paveliuc.

Eleva își dorește ca în viitorul apropiat să își expună lucrările sale în cadrul unei expoziții, unde toate desenele pot fi admirate de publicul larg.

„Pentru mine acest premiu înseamnă foarte mult. Sunt fericită că am participat și am ajuns să iau marele premiu. Odată ce am ajuns să trec prin mai multe etape, mă încurajează să gândesc cu optimism spre viitorul meu, să devin ceea ce mi-am propus. Mulțumesc doamnei profesoare Mia Grivnică pentru că fără ajutorul dumneaei nu aș fi ajuns aici. Totodată, sunt recunoscătoare și familiei mele pentru susținerea necondiționată pe care mi-o acordă de fiecare dată”, a spus Emma-Andreea Paveliuc.