Locuințele la cea mai mare căutare în Iaşi. Preţurile piperate nu îi ţin departe pe cumpărători

În ultimii ani, la nivelul Iaşului, numărul persoanelor care caută să achiziţioneze o locuinţă a crescut în mod constant. Totodată, nu doar cererea a crescut în această perioadă, ci şi preţurile apartamentelor sau caselor.

Conform specialiştilor, se pare că Iaşul devine un punct de atracţie tot mai important şi datorită faptului că este centru universitar. Astfel, mulţi tineri care aleg să studieze în capitala Moldovei achiziţionează aici apartamente sau case, găsindu-şi locuri de muncă după finalizarea studiilor.

Conform agenţilor imobiliari din Iaşi, în momentul de faţă sunt la mare căutare apartamentele revândute, în dezavantajul apartamentelor puse la vânzare de către dezvoltatorii imobiliari.

„Oamenii caută cel mai des apartamente în funcţie de bugetul pe care îl au la dispoziţie, acesta fiind principalul criteriu. Cele mai căutate în acest moment sunt blourile vechi, deoarece cumpărătorii vor să locuiască în oraş. Astfel, se vând mai multe apartamente în blocurile vechi faţă de acum aproximativ un an de zile. Acest lucru se întâmplă pentru că ai mai multe beneficii dacă alegi un bloc mai vechi, aflat în apropiere de punctele de interes din oraş. Spun acest lucru mai ales din cauza traficului intens de la intrările din municipiul Iaşi, care se formează în fiecare dimineaţă şi seara. Aici ne referim şi la cele aflate în imobile construite, de exemplu, în anul 2007 pentru că vorbim despre revânzare şi de multe ori preţurile sunt mai avantajoase pentru cumpărători", precizează Ciprian Iacobeţ, agent imobiliar din municipiul Iaşi.

Preţurile sunt tot mai piperate dacă ne apropiem de centrul oraşului

În ultimii ani, susţin agenţii imobiliari, preţurile apartamentelor din Iaşi au crescut simţitor. Astfel, pentru a achiziţiona o locuinţă aflată în apropiere de centrul oraşului, unele persoane sunt dispuse să achite şi peste 2.000 de euro pentru un metru pătrat.

„Avem la vânzare apartamente aflate în apropiere de centrul oraşului sau în puncte de mare interes. Astfel, în zone importante, precul Tudor Vladimirescu, un metru pătrat este aproximativ 1.600-1.700 de euro. Dacă mergem mai departe, spre centru, există şi preţuri care depăşesc 2.000 de euro metrul pătrat", adaugă Ciprian Iacobeţ.

Cu toate acestea, şi preţurile apartamentelor aflate la periferia oraşului au crescut în ultimul an. Astfel, dacă în vara anului 2021 puteai achiziţiona un apartament aflat la marginea Iaşului pentru o mie de euro metrul pătrat, acum, pentru o astfel de locuinţă, oamenii sunt nevoiţi să plătească chiar şi 1.350 de euro pentru un metru pătrat.

Tinerii apelează cel mai des la credite

Conform statisticilor înregistrate de către agenţiile imobiliare din Iaşi, persoanele tinere aleg să achiziţioneze apartamente cu ajutorul creditelor imobiliare. Totodată, există şi clienţi care aleg să achite integral o locuinţă, de multe ori fiind vorba persoane mai în vârstă sau care lucrează în străinătate.

„De exemplu, la noi în agenţie intră de cele mai multe ori oameni tineri. Aceştia achiziţionează apartamente prin programul Prima Casă sau cu ajutorul creditelor imobiliare. Atunci când vorbim despre clienţi mai în vârstă, se întâmplă ca aceştia să achiziţioneze apartamente cu plata cash", mai spune agentul imobiliar.

Când trebuie să achiziţionezi un apartament

Confor agenţilor imobiliari, o investiţie într-un apartament este întotdeauna o idee bună. Cu toate acestea, este important să ţinem cont de anumite sfaturi atunci când dorim să luăm o astfel de decizie.

„Dacă vrei să cumperi un apartament în care să locuieşti pe termen lung, este bine să faci acest lucru oricând. Piaţa are suişuri şi coborâşuri, este ca o serie de dealuri. Astfel, dacă la un moment dat preţurile scad, ele nu vor rămâne aşa. Întotdeauna vor urca, de multe ori chiar mai sus decât au fost înainte. Este bine ca persoanele care doresc să achiziţioneze o locuinţă să apeleze la un agent imobiliar, pentru a vedea cât mai multe oferte. Agenţiile imobiliare pot găsi toate apartamentele de pe piaţa şi astfel cumpărătorul are la dispoziţie o gamă mai mare. Este important să mergi să faci o ofertă, chiar dacă este sub preţul listat", încheie Ciprian Iacobeţ.

Totodată, agenţii imobiliari îi încurajează pe cumpărători să încerge negocierea atunci când doresc să cumpere apartament, întrucât, în unele situaţii, vânzătorii pot scădea preţul chiar cu 10 sau 15%.

„