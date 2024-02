Iaşiul, sufocat din cauza traficului. Transportul în comun este văzut ca o principală soluţie

Capitala Moldovei, Iașiul, unul dintre cele mai mari oraşe ale ţării, este sufocată de maşini, iar acest lucru este resimţit din plin de populaţie. La orele de vârf, oamenii aşteaptă ore în şir, în autoturisme, pentru a ajunge acasă.

Transportul în comun este văzut ca o salvare din această situaţie, iar municipalitatea speră ca investiţiile să îşi spună cuvântul.

Iaşiul, sufocat de autoturisme

Potrivit datelor oficiale oferite de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, pe data de 31 decembrie 2023 erau 144.563 de autovehicule înmatriculate în municipiul Iași. Astfel, numărul autovehiculelor din Municipiul Iași a cunoscut o creștere spectaculoasă în ultimii ani, având în vedere că în cursul anului 2016 în capitala Moldovei erau înmatriculate 88.000 de autovehicule.

Situația nu include şi cele câteva zeci de mii de autovehicule înmatriculate în alte județe și care aparțin fie studenților, fie unor familii care locuiesc efectiv în orașul Iaşi sau în comunele învecinate, dar care nu și le-au înmatriculat pe municipiul Iași. Unele estimări arată că numărul autovehiculelor aflate permanent în Iași, nu doar în tranzit, este de circa 180.000.

Astfel, autoturismele reprezintă un important factor care fac din Iaşi unul dintre cele mai poluate oraşe din România.

„Plecând de la acestă statistică, se vede foarte clar calitatea parcului auto privat, care este una îndoielnică, cu un impact major asupra mediului. Se vede foarte clar că problema poluării este una colectivă. Dacă problema nu este conştientizată la nivel colectiv, bătălia dintre autorităţi şi utilizatorii de vehicule va fi pierdută", a precizat Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi.

Poate transportul în comun să salveze situaţia?

În ultimii ani, transportul în comun din Iaşi a fost modernizat din mai multe puncte de vedere. Astfel, liniile de tramvai au fost înlocuite şi au fost achiziţionate tramvaie şi autobuze noi. Municipalitatea consideră că îmbunătăţirea transportului în comun este un obiectiv important, ce poate conduce la fluidizarea traficului dar şi la scăderea gradului de poluare.

„Nu abdicăm sub nicio formă de la a continua investiţiile în transportul public de călători, chiar dacă lupta cu vehiculele personale este una nedreaptă. Numărul lor creşte într-un mod necontrolat de autorităţile statului. Deci, ducem această bătălie până la capăt. Am circulat în oraşe mari şi am constatat că măsurile care au promovat transportul public şi au restricţionat utilizarea altor vehicule au condus la fluidizarea traficului", a adăugat Chirica.

Totodată, primarul Iaşiului susţină că în România ar trebui interzisă înmatricularea vehiculelor poluante.

Cum văd oamenii de ştiinţă situaţia din Iaşi?

Conform oamenilor de ştiinţă, situaţia poate fi mult mai gravă decât o arată măsurătorile. În Iași, cel mai poluat oraş din România, mai există o singură staţie care măsoară calitatea aerului pe care îl respiră oamenii, dar nu este cea mai eficientă, deoarece nu ia în calcul anumiţi compuşi toxici.

„De vină sunt şi autoturismele, cu siguranţă. Fiecare cetăţean trebuie să aibă grijă de propriul autoturism, să îl ţină în parametri normali, pentru a fi prietenos cu mediul. A apărut de multe ori în presă că Iaşiul este cel mai poluat oraş, am tras semnale de alarmă de multe ori. Iaşiul prezintă valori foarte mari din perspectiva particulelor mici. Nu sunt măsurători foarte riguroase, sunt măsurători din anumite zone ale oraşului. Lucrurile sunt corect estimate, dar în realitate sunt mult mai grave decât apare în presă sau decât ne arată singura staţie rămasă la nivelul municipiului Iaşi. Nu există staţii care măsoară gaze toxice, metalele grele, nu se mai fac astfel de investigaţii", a precizat prof. univ. dr. Silviu Gurlui.