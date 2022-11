Filmele de la Cannes se văd la Iași. Producțiile cinematografice vor fi introduse de Irina-Margareta Nistor

Unul dintre cele mai cunoscute festivaluri din Capitala Moldovei revine anul acesta cu o nouă selecție a filmelor de la Cannes și din cele mai importante festivaluri din lume.

Cea de-a VI-a ediție a Les Films de Cannes à Iași va avea loc între 18 și 20 noiembrie 2022, la Cinema Ateneu. Filmele din program vor fi introduse de Irina-Margareta Nistor.

Biletele sunt puse în vânzare online, pe site-ul www.cinemaiasi.ro.

„An de an, festivalul continuă să strângă tot ce e mai bun din cinema-ul internaţional şi să-l stimuleze pe cel naţional. Tonul se dă la Cannes, unde nu există ani slabi, ci fabuloşi şi „doar” extraordinari. Cel mai mare festival de film din lume a reuşit, de-a lungul anilor, să strângă o selecţie incredibilă din toate genurile şi din toate colţurile lumii, care să surprindă şi să răscolească publicul. Cannes-ul e acea Meccă a cinefililor la care te duci să-ţi umpli bateriile şi să-ţi recapeţi încrederea în cinema, chiar şi atunci (sau mai ales atunci) când oferta obişnuită de pe marile ecrane te dezamăgeşte. Când la Cannes nu vor mai fi filme bune, probabil va trebui inventată o nouă artă populară. Aşadar, fiţi fără griji, şi selecţia din acest an este una cu adevărat entuziasmantă”, transmit organizatorii.

De la an la an, festivalul a devenit mai ambiţios, mai aventuros, pentru că nimic nu e mai puternic ca imaginea în mişcare. „Am devenit interesat de regia de film pentru că imaginea e foarte, foarte puternică atunci când vine vorba de schimbarea comportamentului uman”, spunea şi regizorul suedez Ruben Östlund, laureat cu Palme d’Or în 2022 pentru încă o capodoperă caustică, inclasabilă, care va fi prezentată în cadrul Les Films de Cannes à Iași.

În programul de anul acesta vor fi: Palme d’Or, Grand Prix, Premiul aniversar și alte filme din competiție. Deschiderea oficială a festivalului va avea loc vineri, 18 noiembrie, de la ora 18:30, la Cinema Ateneu, cu proiecția filmului „Tori et Lokita” (regia: Jean-Pierre și Luc Dardenne). Cei doi regizori de origine belgiană au reuşit să schimbe mereu genurile, rămânând, însă, cu aceleaşi obsesii tematice şi stilistice. Câştigători de două ori ai trofeului suprem, Palme d’Or, au devenit faimoși pentru dramele lor sociale scrupulos de realiste, realizate după o carieră mai puțin cunoscută în documentare.

Festivalul de la Cannes 2022

Anul acesta, Lungmetrajul „Triangle of Sadness”, regizat de cineastul suedez Ruben Ostlund, a câştigat trofeul Palme d'Or.

„Triangle of Sadness” este o comedie cu accente noir despre Carl şi Yaya, un cuplu de celebrităţi, care sunt invitaţi într-o croazieră de lux la care participă doar persoane foarte bogate.

Filmul, ovaţionat în picioare timp de opt minute de spectatorii care au asistat la premiera sa mondială în cadrul Festivalului de la Cannes, îi are în rolurile principale pe actorii Harris Dickinson, Charlbi Dean şi Woody Harrelson. Producția va rula și pe marele ecran de la Iași, duminică, 20 noiembrie, de la ora 18:30.

Cea de-a 75-a gală de decernare a premiilor de pe Croazetă a avut loc la Palais des Festivals din Cannes. Gazda ceremoniei a fost actriţa franceză Virginie Efira. Juriul competiţiei oficiale a fost prezidat de actorul Vincent Lindon.