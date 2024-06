Chirica a fugit de dezbaterea cu Balanișcu pe proiectele pentru Iași: 9 iunie, ziua decontului

Candidatul PSD la Primăria Iași, Bogdan Balanișcu, i-a cerut acum câteva zile, printr-o scrisoare deschisă actualului primar și principal contracandidat, Mihai Chirica, să participe la o dezbatere publică. Însă actualul edil nu și-a făcut apariția, deși a fost așteptat nu doar de Balanișcu, ci și mai mulți ieșeni. Mihai Chirica a preferat să plece pe ușa de acces din spatele Primăriei pentru a evitat contactul cu cetățenii care îl așteptau la dezbateri.

„De 9 ani, Mihai Chirica trăiește într-o lume imaginară a unui Iași ireal, a unui Iași central frumos prezentat pe rețelele sociale, în timp ce adevărata viață a comunității se duce în cartierele cu probleme neauzite și nevăzute de edilul penelist. Am bătut la pas Iașiul și am vorbit cu oamenii care se simt nevăzuți și neauziți, care s-au săturat de evenimentele fanfaronice pe care le organizează Primăria, uitându-i pe cei mulți în cozile infernale din trafic, lăsându-i să se lupte pentru un loc de parcare, pentru un loc la creșă sau grădiniță etc.. Cu o indiferență crasă, Chirica se ascunde în Palatul Roznovanu de sărăcia Iașului dintre blocuri, a Iașului profund. Însă cetățenii trebuie să înțeleagă că-l pot scoate pe primarul machetă, pe primarul fotomodel din biroul lui elegant prin votul dat pe data de 9 iunie”, a declarat Bogdan Balanișcu, potrivit iasitvlife.ro.

Chirica i-a sfidat din nou pe alegători

Bogdan Balanișcu, alături de alți candidați la Consiliul Local Iași din partea PSD, l-au așteptat zeci de minute pe Mihai Chirica la dezbatere în fața Primăriei. Actualul edil, care se afla în clădire, i-a sfidat din nou nu doar pe candidatul PSD, ci și pe ieșenii care doreau să asculte o dezbatere pe proiecte în cei doi principali contracandidați la Primăria Iași.

Dezbaterile electorale sunt o componentă esențială a oricărei campanii politice sănătoase. Ele oferă o platformă prin care candidații pot prezenta și confrunta idei, planuri și viziuni pentru viitorul comunității. Pentru alegători, dezbaterile reprezintă o oportunitate de a evalua competența, elocvența și autenticitatea candidaților într-un cadru direct și nemediat. În absența lor, alegătorii sunt privați de o parte esențială a procesului democratic, fiind forțați să se bazeze pe declarațiile de presă și pe materialele de campanie, adesea filtrate și unilaterale.

”În semn de respect pentru cetățeni, pentru oamenii pe care dorim să-i reprezentăm, cred că a venim momentul să discutăm despre drumul pe care comunitatea noastră trebuie să meargă în următorii patru ani. În acest context, vă chem să stăm față în față, într-o dezbatere electorală în care să ne prezentăm fiecare proiectele pentru orașul nostru, pentru ca cetățenii să aleagă în cunoștință de cauză. Fiind singurul candidat care a dus această campanie în stradă, în cartierele uitate de dumneavoastră, discutând cu oamenii simpli care în timpul celor două mandate pe care le-ați avut au fost ignorați cu desăvârșire, consider că este momentul să ieșiți din birou și să pășiți în Iașul celor mulți și neauziți! Dacă vreți votul comunității, vă chem să veniți în mulțime!”, scria în scrisoarea trimisă de Balanișcu lui Chirica.

Chirica nu vrea dezbateri cum nu vrea nici audiențe cu locuitorii

Absența unei dezbateri electorale creează un gol semnificativ în campania electorală. Alegătorii din Iași, confruntați cu multiple provocări, de la infrastructură deficitară la probleme legate de transparența administrativă, merită să audă direct de la candidați cum intenționează să abordeze aceste probleme. Lipsa unei dezbateri îi privează de o platformă esențială pentru a lua o decizie informată. În plus, această absență poate fi percepută ca un semn de indiferență față de electorat.

Am încercat să consultăm programul primarului Chirica și să aflăm dacă la ora stabilită pentru dezbatere avea ceva programat. Însă, deși vorbește de transparență, pe site-ul primăriei Iași nu există un program oficial al primarului. În plus, la secțiunea ”Program de audiențe” nu există niciun interval orar, semn că primarul Chirica nu-i primește pe ieșeni în audiențe, încălcând astfel legile în vigoare. Potrivit art. 225 din Codul Administrativ, aleșii locali sunt obligați să organizeze periodic întâlniri cu cetățenii și să acorde audiențe. În acest fel, aleșii locali află de problemele cu care se confruntă cetățenii.