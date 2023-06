Ce se întâmplă cu piața imobiliară. Specialiștii cred că turbulențele vor continua și în anii următori

Prețurile locuințelor au suferit creșteri majore în ultimii ani, susțin agenții imobiliare. Cu toate acestea, specialiștii se așteaptă ca ele să crească în continuare, în ciuda stagnării din prezent.

Astfel, atât chiriașii cât și cumpărătorii vor avea parte de tarife crescute în următoarea perioadă, întrucât cererea este destul de mare.

Prețurile au crescut considerabil în ultimii ani

Agenții imobiliari susțin că prețurile au crescut considerabil în ultimii ani. Astfel, pentru un metru pătrat, cumpărătorii trebuie să scoată din buzunar cu 300-350 de euro în plus, într-un oraș ca Iașiul.

,,În ultimii doi, trei ani piața imobiliară a fost în creștere, iar aici ne referim la prețurile locuințelor, atât la vânzare cât și la închiriere. Există zone în Iași, în care prețul pe metru pătrat a crescut cu aproximativ 300-350 de euro în ultimii doi ani de zile. Este vorba atât despre zonele centrale cât și despre zonele limitrofe", a precizat Ștefan Chiriac, manager al agenției DHD Imobiliare Iași.

În prezent, piața imobiliară cunoaște o perioadă de stagnare, în care atât cumpărătorii cât și dezvoltatorii au timp să se acomodeze cu noile tarife.

,,În ciuda creșterilor care au avut loc în ultimii ani, așa cum am menționat anterior, observăm o stagnare a acestora, înregistrată în ultimele șase luni. Considerăm că acest lucru se întâmplă și din cauza faptului că prețurile au suferit o creștere prea accelerată, iar clienții abia au reușit să se adapteze noilor tarife. Astfel, este vorba despre o perioadă de acomodare a cumpărătorilor cât și a vânzătorilor", adaugă Ștefan Chiriac.

Ce ne așteaptă în următoarea perioadă?

Conform specialiștilor în imobiliare, este posibil ca piața să cunoască o nouă creștere. Acest lucru se întâmplă din cauza dorinței de aliniere la tarifele existente la nivel european.

,,Este posibil ca, în perioada următoare, aceste prețuri să crească deoarece trendul este acela de aliniere la tarifele existente la nivel european. Din păcate, românii vor face în continuare credite, pentru că suntem un popor cu un simț al proprietății foarte bine dezvoltat. Astfel, tarifele ridicate din ultimii ani, nu i-au împiedicat pe oameni să contracteze împrumuturi bancare sau prin programul Noua Casă. Totodată, chiriile sunt în continuare în creștere, de la an la an. Acest lucru se întâmplă mai ales în marile orașe, centre universitare. Astfel, pentru un apartament cu două camere, care oferă condiții bune, situat în zona centrală a orașului sau aproape de universitățile importante din oraș, chiriașii sunt nevoiți să scoată din buzunar suma de aproximativ 450-500 de euro pe lună. În concluzie, ne așteptăm la o cerere mare vara aceasta, având în vedere că deja clienții au început să ceară oferte de la agențiile imobiliare", a încheiat managerul agenției DHD imobiliare Iași.