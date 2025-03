Video Palatul de Justiție din Deva a fost modernizat după 125 de ani. Noua față a clădirii istorice de sub Cetatea Devei

Clădirea istorică a Palatului Justiției din Deva a fost modernizată după 125 de ani de la construcția sa. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a fost invitat la recepția investiției cu o valoare de 40 de milioane de lei.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a fost prezent, marți, 18 martie, la recepția lucrărilor de reabilitare a Palatului de Justiție din Deva, clădirea monument veche de 125 de ani unde se află sediul Tribunalului Hunedoara și al Judecătoriei Deva.

„Este o clădire în care s-au făcut investiții deosebite, o clădire istorică ce a fost renovată la standarde moderne și care, prin toate dotările pe care le are, va asigura un standard foarte înalt pentru profesionalismul celor care își desfășoară activitatea aici. În prezent, în țară sunt mai multe clădiri de instanțe în renovare, iar Ministerul Justiției s-a preocupat în acest an să obțină fonduri suficiente pentru a derula activitatea de îmbunătățire a infrastructurii. Lucrăm în colaborare și cu Ministerul Dezvoltării și cu Compania Națională de Investiții, utilizăm și resursele proprii, pentru a asigura finalizarea acestor activități de modernizare, aflate în diverse etape. În momentul de față, avem zeci de obiective la care se lucrează, fie este vorba de o construire de la zero, fie este vorba de modernizări, fie sunt doar lucrări și reparații”, a declarat ministrul Radu Marinescu, la Deva.

Palatul de Justiție din Deva (video), ridicat la sfârșitul secolului al XIX-lea pentru a găzdui instanțele orașului, a fost restaurat, după trei ani de lucrări. Investiția în valoare de 40 de milioane de lei a fost finanțată printr-un program al Companiei Naționale de Investiții, iar lucrările au durat aproape trei ani.

Proiectul a vizat înlocuirea învelitorii acoperişului, lucrări de consolidare, refacerea faţadelor, refacerea instalaţiilor sanitare şi de încălzire, realizarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi, înlocuire tâmplărie, adaptarea spațiilor interioare pentru crearea unui flux optim spre sălile de judecată atât a completului de judecată, cât şi a deţinuţilor.

Din primăvara anului 2021, personalul și birourile de la Judecătoria Deva și Tribunalul Hunedoara au fost mutate într-un sediu nou, situat în municipiul Deva, pe Calea Zarandului, nr. 73. După recepția lucrărilor la clădirea care le găzduia, din luna mai, cel mai probabil, activitatea instanțelor va fi reluată la Palatul de Justiție din Deva.

Clădirea emblematică de la poalele Cetății Devei

Veche de aproape 125 de ani, clădirea Palatului de Justiție din Deva a fost inclusă în zona de protecţie a Ansamblului urban Bulevardul 1 Decembrie 1918 din municipiul Deva. Palatul de Justiție din Deva a fost construit de antreprenorii de construcții Hirschel, Bachrach și Vaskovits din Nagykanizsa, după planurile lui István Kiss, arhitect și profesor universitar de artă.

→ Imaginea 1/20: Tribunalul Hunedoara Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (8) JPG

„Clădirea Tribunalului Hunedoara, în care activează și Judecătoria Deva, a fost amplasată în perimetrul fostei curți a castelului Magna Curia. Pentru construirea ei s-a decis demolarea unei importante părți a facilităților castelului, acesta fiind înconjurat inițial cu două rânduri de ziduri, clădiri adiacente și trei porți de intrare”, scrie dr. Lucian Ștefan, care a cercetat istoria ansamblului.

István Kiss (1857 - 1952), proiectantul Palatului de Justiție din Deva, a fost unul dintre cei mai importanți arhitecți ai epocii sale, iar două palate de justiție, din Oradea și Brașov, proiectate de acesta, au primit inițial numele său.

Palatul de Justiție din Deva și-a păstrat funcția de sediu de instanțe până în 1963, când aici s-a instalat Comitetul Judeţean de Partid Hunedoara. Începând cu luna mai 1990 clădirea a revenit în administarea Ministerului Justiţiei.