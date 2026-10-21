Unui miner i s-a făcut rău după 24 de ore în subteran. Aproape 90 de ortaci protestează la Mina Vulcan

Unui miner care participă la protestul de la Mina Vulcan, din Valea Jiului, i s-a făcut rău miercuri, după aproape 24 de ore petrecute în subteran. Bărbatul a fost preluat de o ambulanță SMURD.

Minerii din Valea Jiului protestează pentru a doua zi. Foto: arhivă/Mediafax

Protestul a început marți dimineață, 20 octombrie, când minerii din schimbul de noapte ar fi trebuit să încheie programul după ora 06:00, dar au refuzat să iasă din subteran. Nemulțumirile au apărut după ce angajații transferați la Mina Vulcan au constatat că salariile lor erau mai mici decât cele pe care le primeau la Mina Lupeni. Protestul a afectat și schimbul I, ai cărui angajați nu au mai ajuns la locurile de muncă.

Potrivit IGJ miercuri dimineață, un echipaj medical SMURD a fost chemat la Mina Vulcan, după ce unui dintre mineri, aflat în subteran de mai bine de 24 de ore, i s-a făcut rău în timpul Nu au fost oferite detalii despre starea sa după preluarea de către ambulanță.

Alți aproximativ 90 de ortaci refuză să iasă la suprafață, nemulțumiți de diferențele salariale, şi cer rezolvarea diferențelor de salariu apărute după transfer.

La Prefectura Hunedoara au avut loc discuții despre revendicările lor, iar prefectul județului și Alin Sîn, președintele Sindicatului Muntele din cadrul Complexului Energetic Valea Jiului, sunt așteptați la mină pentru discuții cu protestatarii.

Familiile minerilor sunt îngrijorate de numărul mare de ore petrecute de aceștia în subteran. Părinții unora dintre angajați au declarat că nu au dormit toată noaptea, de teamă că șederea îndelungată în mină le-ar putea afecta sănătatea.

Potrivit liderului sindical Alin Sîn, nemulțumirile minerilor au pornit de la transferul unor angajați de la Mina Lupeni, aflată în procedură de închidere, la Mina Vulcan. După transfer, aceștia au constatat că primeau cu aproximativ 300 de lei mai puțin decât la fostul loc de muncă.

„Am coborât în mijlocul minerilor de la Vulcan. Acolo există o dublă nemulțumire. Vorbim despre minerii de la Lupeni, care au fost transferați la mina Vulcan și care au avut surpriza neplăcută ca salariile lor să fie diminuate și aduse la nivelul celor de la mina Vulcan. Pe de altă parte, cei de la mina Vulcan spun și ei că au constatat că salariile celor de la Lupeni erau mai mari și nu înțeleg de ce. Așa că au cerut conducerii să identifice soluții clare și imediate, pentru ca aceste inechități să fie eliminate și toți să beneficieze de nivelul de salarizare superior, al celor de la Lupeni. Asta pentru că, spun ei, o grindă nu este mai grea la mina Lupeni, față de una de la mina Vulcan”, a declarat Alin Sîn.

Liderul sindical a mai spus că salariile minerilor nu au mai crescut în ultimii doi ani. În aceste condiții, venitul unui angajat necalificat, plătit cu salariul minim pe economie, a ajuns să fie apropiat de cel al unui miner cu experiență.

Când urmează să fie închise minele din Valea Jiului

Potrivit OUG nr. 108/2022, lucrările de închidere, ecologizare și punere în siguranță a minelor Lupeni și Lonea trebuie realizate etapizat până la 31 decembrie 2026.

Pentru exploatările de cărbune Livezeni și Vulcan, termenul prevăzut pentru închidere este 31 decembrie 2032. Ministerul Energiei a avizat favorabil proiectele tehnice pentru închiderea celor patru mine de huilă din cadrul Complexului Energetic Valea Jiului.