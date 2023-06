Fulger uriaș fotografiat deasupra Lacului Cinciș. Este un loc faimos datorită fenomenelor stranii VIDEO

Un fotograf din Hunedoara a surprins în imagini, în timpul furtunii de duminică, un fulger uriaș, deasupra Lacului Cinciș și a dealurilor învecinate acestuia.

O imagine realizată de Lucian Ignat, în timpul furtunii de duminică, a făcut furori pe rețelele de socializare. Fotograful din Hunedoara a fost martorul dezlănțuirii forțelor naturii deasupra Lacului Cinciș.

Aflat în Hunedoara, Lucian ignat s-a grăbit spre Lacul Cinciș, deasupra căruia a observat că s-au adunat norii negri și a lansat drona în apropierea lor, înainte ca aceștia să devină prea amenințători.

„Imaginea este realizată de pe dealurile aflate în vecinătatea satului Cinciș. Am ridicat drona la circa 100 de metri și am orientat-o spre norii de furtună. M-a uimit lungimea fulgerului și înfățișarea acestuia, dar mă bucur că am putut să îl surprind în imagini. Deasupra mea era senin, fără vânt, condițiile erau perfecte. Am avut de așteptat minute în șir, cu drona în aer, până am prins acest fulger uimitor. Am plecat repede înainte ca ploaia torențială să mă ajungă din urmă”, spune Lucian Ignat.

Fenomene stranii pe Lacul Cinciș

În timpul furtunilor, Lacul Cinciș din Hunedoara înfățișează oaspeților săi o priveliște spectaculoasă, care atrage adesea amatorii de fotografii.

De-a lungul timpului, întinderea de apă a stârnit chiar și fantezia amatorilor de fenomene stranii. Prin anii 2000, mai multe persoane au relatat că au fost martore ale unor apariții misterioase deasupra luciului apei: cercuri luminoase ieșind din apele lacului, care se înălțau peste pădurea de pe valea Tătăușului.

„Mă aflam pe malul Tătăușului, la pescuit, seara, și am observat atunci, împreună cu tatăl meu, un cerc luminos de diametru relativ mare, care s-a înălţat deasupra pădurii şi a rămas mult timp nemişcat, aproximativ o oră, după care a dispărut. În prima fază am crezut că a luat foc pădurea, după care ne-am dat seama că e un cerc de foc care s-a delimitat de lizieră. Sunt convins că am văzut un OZN sau un fenomen al naturii foarte ciudat, pe care nu l-am mai semnalat de atunci niciodată în zona respectivă”, relata un hunedorean, pe un forum dedicate fenomenelor paranormale.

Alți oameni relatau că au fost martorii unor apariții ciudate, deasupra locurilor în care s-au aflat cimitirele satelor înghițite de ape. Au văzut fantome, ori au auzit glasurile necunoscute, venite de nicăieri.

Lacul Cinciș din Hunedoara, vechi de șase decenii

Lacul Cinciș din Hunedoara (video) a fost amenajat la începutul anilor ’60, iar barajul Cinciș său a fost construit în mai puțin de un an și jumătate. Apele Cernei au inundate atunci vetrele satelor Cinciș și Cerna și ale cătunelor Baia Craiului, Moara Ungurului, Valea Ploștii și Bălana, risipite pe Valea Cernei din Hunedoara.

Aproape 1.000 de locuitori ai vechilor așezări de pe valea Cernei au fost strămutați pe dealul Iuba aflat în apropiere de barajul Cinciș, unde în 1962 a fost înființat satul Cinciș Cerna. În doar câteva luni, aici au fost clădite peste o sută de gospodării, pe o suprafață de circa 250 de hectare. Oamenii au fost nevoiți să își demoleze casele și anexele, pentru a putea refolosi materialele la construcția noilor locuințe din satul Cinciș Cerna.

Pe lângă utilitatea sa ca sursă de aprovizionare cu apă a Hunedoarei și a combinatului siderurgic, lacul de acumulare a devenit una dintre destinațiile favorite de agreement ale localnicilor și o atracție turistică cunoscută în România.