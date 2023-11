Atmosfera stranie din jurul Castelului Corvinilor, surprinsă în imagini: „Părea din alte vremuri” VIDEO

Ceața s-a așternut peste Castelul Corvinilor din Hunedoara și a creat un efect uimitor (video). Un fotograf din Hunedoara a surprins în imagini înfățișarea cu totul neobișnuită a locului.

Castelul Corvinilor din Hunedoara se numără printre cele mai populare obiective turistice din România. A strâns zeci de mii de recenzii pozitive pe Google și este căutat adesea de pasionații de fotografie.

Lucian Ignat, unul dintre ei, a ajuns la Castelul Corvinilor din Hunedoara într-unul dintre cele mai potrivite momente și a surprins monumentul în ipostaze rar întâlnite. A publicat imaginile pe Facebook (video).



„Dimineața, când am văzut ceața densă acoperind Hunedoara și soarele care încerca să răzbată cu razele sale prin ea, primul meu gând a fost să merg la Castelul Corvinilor din Hunedoara. Am ridicat drona și am zburat-o în jurul monumentului pentru a face câteva fotografii. Ajuns acasă, m-a uimit imaginea castelului, învăluit în aburii care au acoperit totul în afara lui, de parcă doar el ar mai fi rămas în picioare. Părea din alte vremuri, când orașul Hunedoara de la poalele lui nu exista încă”, spune Lucian Ignat.

→ Imaginea 1/7: Castelul Corvinilor Foto Lucian ignat (8) jpg

Imaginile publicate de Lucian Ignat pe pagina sa de Facebook i-au uimit și pe localnici. Unii au relatat că foarte rar au mai văzut o ceață atât de densă acoperind totul în jurul castelului medieval din Hunedoara.

Castelul Corvinilor, ridicat de familia Huniazilor

Castelul Corvinilor din Hunedoara (video) a fost ridicat în secolul al XV-lea de familia Huniazilor, cea care a dat istoriei românilor și maghiarilor două personalități de seamă: Ioan de Hunedoara – voievodul transilvan și marele comandant de oști al Regatului ungar - și fiul său, Matia Corvin – rege al Ungariei timp de peste trei decenii.

În istoria sa de șase secole, Castelul Corvinilor din Hunedoara a fost locul a numeroase evenimente dramatice. A fost asediat de turci și români, a fost în pragul distrugerii prin foc de mai multe ori, iar de-a lungul timpului a fost închisoarea, locul de tortură și de execuție a nenumărați oameni.

→ Imaginea 1/18: Castelul Corvinilor din Hunedoara Foto Daniel Guță (75) jpg

Pentru mulți localnici, Castelul Corvinilor din Hunedoara a fost și scena unor evenimente supranaturale, cu eroi din rândul oamenilor, dar și al unor ființe legendare. În prezent se numără printre cele mai bine conservate castele medievale din România.