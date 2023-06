Președintele Consiliului Județean, cercetat de DNA pentru abuz în serviciu referitor la demiterea fostului director DGASPC

Președintele Consiliului Județean Giurgiu, Dumitru Beianu, este cercetat de DNA pentru abuz în serviciu într-un dosar privind demiterea din funcție a directorului DGASPC Giurgiu. Anunțul a fost făcut de șeful Consiliului Județean într-o conferință de presă.

„Vreau să vă spun că în aceste zile am fost chemat la DNA, eu şi cu alţi angajaţi din cadrul CJ Giurgiu, ca inculpaţi în dosarul privind eliberarea din funcţie a domnului Lupu (n.r Cătălin Lupu, fost director al DGASPC Giurgiu. Eu sunt foarte optimist în privinţa evoluţiei acestui dosar, acesta este motivul pentru care nici nu am citit nimic din ce scrie acolo, am încredere în instituţii, dar, mai mult decât atât, vreau să spun încă o dată că intenţia mea, cel puţin, şi a colegilor care, cumva, fără nicio vină, au ajuns în aceeaşi situaţie, a fost să oprim jaful la DGASPC Giurgiu şi să aducem un climat de stabilitate şi de utilizare eficientă a banilor publici în favoarea exact a copiilor, adulţilor şi persoanelor vârstnice de acolo", a declarat preşedintele CJ Giurgiu, potrivit Agerpres.

Șeful de CJ a subliniat că nu are ce să își reproșeze despre modul cum a acționat referitor la demiterea șeful DGASPC Giurgiu. Dumitru Beianu și-a menținut aceeași poziție și referitor la scandalul cu minorele de la aceeași instituție.

„Sunt acuzat de abuz în funcţie, sunt trei sau patru acuzaţii, nu am nicio emoţie, nu consider că vreunul dintre ele nu poate fi demontat în totalitate, dar încrederea în instituţii şi procedurile care trebuie să urmeze mă obligă să nu fac mai multe comentarii în acest moment! Dacă ar fi să fiu răutăcios, eu cred că scopul şi în dosarul privind relaţia mea cu minorele de la DGSASPC şi acum, în cel privind eliberarea din funcţie a fostului director al instituţiei, au fost ca să mă pună într-o lumină proastă, pentru că valoarea totală a proiectelor care au fost câştigate şi vor fi implementate în judeţul Giurgiu în perioada următoare va ajunge la un miliard de euro, o sumă nemaivăzută pentru judeţul Giurgiu”, a adăugat președintele Consiliului Județean, potrivit sursei citate.

Beianu a subliniat că „voi demonstra totala nevinovăţie şi voi avea posibilitatea să argumentez, să dovedesc şi să demonstrez că am avut doar bune intenţii şi aşa voi avea şi în continuare”.

Totodată, șeful Consiliului Județean a punctat că a fost respectat cadrul legal și toate etapele procedurale referitoare la demiterea directorului DGASPC Giurgiu. Fostul director al DGASPC Giurgiu, Cătălin Lupu, a fost destituit din funcţie în urmă cu doi ani de zile în urma evaluării profesionale.