Panică într-un bloc din Galați, din cauza unui incendiu: locatari evacuați, cinci persoane cu atacuri de panică VIDEO

Locatarii unui bloc din Galați au fost evacuați noaptea trecută, după ce un incendiu puternic a izbucnit într-un apartament. Cinci persoane au suferit atacuri de panică.

Incendiul a izbucnit într-un apartament de la etajul al treilea, iar flăcările s-au extins și la etajul al patrulea. Flăcările violente și mirosul de fum i-au scos pe oameni din case. Incendiul s-a extins apoi și la alte apartamente de la alte etaje.

În total, au fost evacuate 40 de persoane, dintre care 25 de persoane s-au autoevacuat și 15 au fost evacuate de către pompieri.

Oamenii spun că au ieșit speriați din case și au fost nevoiți să facă noapte albă: „Am simțit un miros puternic de fum. Ne-am speriat, nu știam de unde provine. M-am uitat pe geam și am văzut și mai mult fum. Am ieșit repede din case. Toți vecinii s-au speriat. Unii au fost evacuați cu ajutorul pompierilor, alții au făcut atacuri de panică”, a povestit o femeie.

Bărbatul care se afla în apartamentul cuprins de flăcări a fost salvat cu autoscara de către pompierii trimiși la fața locului să stingă incendiul. Cinci persoane au suferit atacuri de panică și au avut nevoie de îngrijiri.

Din primele informații, cauza probabilă a incendiului ar putea fi o lumânare aprinsă, lăsată nesupravegheată, lângă materiale inflamabile.

Incendiu puternic la o hală şi o clădire în Crevedia

Incediu puternic la o hală și o clădire învecinată din localitatea dâmbovițeană Crevedia, iar cetățenii din zonă au fost alertați printr-un mesaj al sistemului RO-ALERT, conform ISU Dâmbovița, scrie Agerpres.

"Localitatea Crevedia, sat Dârza, incendiu izbucnit la o hală şi la o clădire învecinată, se manifestă în interior pe o suprafaţă de aproximativ 500 metri pătraţi, cu degajări de fum. Se acţionează pentru localizarea şi lichidarea incendiului. Nu au fost raportate victime", precizează ISU Dâmboviţa. Pentru gestionarea situaţiei se acţionează cu 10 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială pentru intervenţie şi salvare de la înălţimi, o autospecială de descarcerare, o ambulanţă şi o unitate de terapie intensivă mobilă.

Incendiu FOTO: Surse Facebook

Conform persoanelor din zonă, incendiul are loc în proximitatea intersecției dintre Șoseaua spre Crevedirea și drumul spre satul Dârza.