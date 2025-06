Iliescu, despre cum ar trebui să arate PSD: „Un partid politic nu e doar cel care are în rândul său exclusiv oameni de partid”

Fostul președinte Ion Iliescu a vorbit, în cadrul podcastului Avangarda, despre momentul în care a pierdut președinția PSD-ului, în 2005, dar și despre greșelile pe care le fac partidele mai ales în campania electorală, când apare „un fenomen banal și bizar, totodată.

Gazda podcastului Avangarda, Ionuț Vulpescu, l-a întrebat pe fostul președinte cum vede astăzi momentul din 2005, când a pierdut președinția PSD. Iliescu a declarat că a greșit candidând în acel an, însă a „crezut în competiție, în schimbul de idei și în curente de gândire.”

„Eu am fost foarte ferm și obiectiv și în ceea ce privește observațiile referitoare la propria mea activitate. Nu m-am menajat. Așa că știu că am greșit candidând în aprilie 2005 la președinția partidului.

Fusesem invitat în august 2004, de un Congres, să preiau partidul, după Cotroceni. 2005 nu era necesar, prin urmare. Dar am crezut în competiție, în schimbul de idei și în curente de gândire. Pentru mine, oriunde a fost loc de o idee, a fost loc pentru o lume mai bună, mai ales că am văzut și trăit monopolul lui Ceaușescu, viața între patru pereți ai puterii oarbe și ai dictaturii, am văzut colapsul unei lumi și am avut o incredibilă sete pentru coerență și raționalitate.

Am pierdut, e adevărat. Nu regret însă că am pierdut. Am explicat, în mai multe rânduri, contextul acelui Congres și jocurile de culise care s-au făcut atunci. Acum douăzeci de ani am spus, la candidatura mea, că simt nevoia unei schimbări de mentalitate, de atitudine, și lucrurile acestea stau în picioare și astăzi, în 2025. Însă am știut când am pierdut că trebuie să îi las pe cei care au ales să trăiască ce au ales, cu bune și cu rele, povestește Iliescu.

De asemenea, fostul președinte al României a declarat că, deși a mai avut ocazii să revină la conducerea PSD, nu a mai dorit acest lucru.

„Nu am dorit să mai fiu prezent în viața internă a partidului, pentru că în calitate de fost Președinte de stat, influențezi. Autoritatea ta emană din cuvântul pe care îl ai, personalitatea ta e suficientă ca să poți influența un joc de putere, și am crezut că trebuie să existe o linie de separare între lumea mea și noua garnitură de lideri.

Că a fost bine sau că a fost rău, istoria se va pronunța, oricum oamenii numai asta fac. Și după aceea au mai fost ocazii să revin la conducerea partidului pe care l-am fondat, dar nu am mai dorit lucrul acesta, toate au un timp al lor. Și i-am sprijinit pe cei din generațiile mai tinere, chiar dacă unii dintre ei au uitat asta”, mărturisește Iliescu.

„Toată lumea are mesaje, toți se adresează unui singur tip de public: conservatorilor și suveraniștilor”

Iliescu remarcă faptul că, în campaniile electorale, toate partidele își concentrează mesajele pe conservatori și suveraniști, ignorând complet categoriile vulnerabile.

„Ce vreau să subliniez este că nu numai în competiția pentru puterea partidelor, ci în genere, în campaniile electorale se observă un fenomen banal și bizar, totodată. Toată lumea are mesaje, toți se adresează unui singur tip de public: conservatorilor și suveraniștilor. Pare că toți fac asta. Dar mă întreb cine se mai adresează celor cu nevoi și cu așteptări la stânga?

Stânga se adresează naționaliștilor-suveraniști să îi răzgândească sau să îi izoleze, dreapta se adresează tot lor, atrăgându-le atenția că nu discursul extrem e ceea ce reprezintă dreapta în liberalismul ei moderat, conservatorii și suveraniștii se adresează lor înșiși. Pentru cei care au rămas în urmă, care nu mai suportă să fie vulnerabilii de serviciu într-o istorie a sacrificiilor, pentru cei care sunt săraci, marginali, duși la periferia discursului politic, veșnic supus reformelor și totuși niciodată schimbați din perspectiva condițiilor de trai, lor nu li se mai adresează nimeni în România. Nici măcar pe hârtie, dacă vă uitați la mesajele campaniilor electorale”, a explicat fostul președinte.

De aceea, Iliescu consideră că România are nevoie urgentă de un partid autentic de stânga, modern și european, care să răspundă nevoilor reale ale celor marginalizați și lăsați în urmă de tranziție și reforme.

„România inegalităților majore are nevoie de un partid modern și european de stânga. E nevoie de întoarcerea la social-democrația tradițională, cu dezvoltări noi, desigur. Dacă nu va fi PSD partidul care va răspunde publicului cu nevoi de stânga, va fi un altul, și acest lucru tot se va întâmpla. Pentru că nevoia rămâne, e o realitate că România are morfologic această pătură socială a celor rămași în urmă, în toate chipurile și vitregiile acestei uitări.

Apreciez că se vorbește de tânărul antreprenor, dar aceasta este o poveste pe jumătate spusă. E vorba despre tânărul antreprenor venit din sărăcie. Admir că se vorbește despre olimpicii României. Dar sunt ai României după ce familiile lor s-au îndatorat ca să le creeze condițiile pe care statul nu le oferă. Modernizarea nu e o minune care se întâmplă peste noapte, din discurs. E o realitate care se dobândește anevoios numai după ce ai rezolvat decalajele sociale”, adaugă acesta.

„Când am fondat Frontul Salvării Naționale am vrut să îi spun Partidul celor incoruptibili”

Fostul președinte mărturisește că, atunci când a fondat Frontul Salvării Naționale, a vrut să îi spună „Partidul celor incoruptibili”. Iliescu consideră că „corupția nu e o boală economică, ci morală, culturală și educațională”,

„Când am fondat Frontul Salvării Naționale am vrut să îi spun Partidul celor incoruptibili. E nevoie de morala în spațiul public, convingeri și credință. Astăzi toți vor să fie incoruptibili dintre cei coruptibili. Iar corupția nu e o boală economică, ci morală, culturală și educațională. Despre viitorul partidului eu nu pot să mă pronunț decât într-o singură chestiune: PSD nu e un partid fără masă electorală, fără public, fără șansa de a fi la inima oamenilor”, transmite Iliescu.

Nu în ultimul rând, fostul președinte declară că un partid autentic trebuie să fie format din oameni cu profesii reale, nu doar din politicieni de carieră. Lipsa unui candidat PSD în finala prezidențială este văzută ca un eșec al partidului, nu al alegătorilor.

„Dar PSD trebuie să nu fie un partid numai pentru micromanagement, adică pentru administrație, și pentru jumătate de macromanagement, adică pentru guvernare. Trebuie să fie un partid pentru reprezentarea intelectualilor, pentru că stânga veritabilă e culturală, un bazin electoral de care s-a îndepărtat, trebuie să cucerească elanul studenților și al tinerilor pentru care România nu e spațiu de parvenire, ci de devenire, trebuie să își amintească de un capital simbolic veritabil, e partidul care dă singurul Președinte de stânga al României, și nu cred că vrea să rămână doar în umbra acestei istorii. Va trebui să își creeze propriile lumini, fără să îi lase pe cei buni în întuneric. Să se reprofesionalizeze, pentru a fi credibil.

Un partid politic nu e doar cel care are în rândul său exclusivi oameni de partid, care nu au făcut altceva în viața aceasta decât politică: toți cei care fac politică trebuie să o facă plecând de la o profesie, de la ceva la care sunt buni și pe care îl pot folosi în slujba celorlalți.

Faptul că PSD nu a dat un finalist în cursa prezidențială, pentru prima dată în 35 de ani, e un eșec al său, nu al electoratului. În rest, valabil pentru orice formațiune politică azi: fiecare partid își formează și își recunoaște publicul. Dacă toată lumea vorbește doar cu și despre suveraniști, înseamnă că doar publicul acesta există, or nu vrem asta, nu?”, afirmă Ion Iliescu.