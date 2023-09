Gemene crescute la orfelinat, admise la Teatru. Povestea de succes a surorilor Andreea și Georgiana

Gemenele Andreea și Georgiana Chelici din Galați au crescut într-un centru de protecție a copiilor. Cele două tinere a fost admise de curând la Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași și visează să joace pe scenă și să bucure publicul.

Viața bate filmul în cazul a două surori gemene din Galați - Andreea și Georgiana Chelici. Deși au fost crescute de la vârsta de cinci ani într-un centru de protecție al statului, ele sunt un exemplu pozitiv și o sursă de inspirație pentru copiii crescuți în orfelinate.

Într-un interviu pentru ziarul „Adevărul”, Andreea povestește cum și-a descoperit marea pasiune: Teatrul.

„Am descoperit, în anul 2021, voluntariatul la Teatrul Dramatic din Galați. A fost foarte greu la început, ceva absolut nou pentru mine, dar mi-a plăcut foarte mult. Am găsit la Teatru oameni care m-au încurajat și m-au ajutat să parcurg tot acest drum până să ajung la Facultate. Am descoperit că îmi doresc să fac o profesie și să devin actriță. Acest voluntariat mi-a schimbat total viața”, povestește Andreea.

În toată această perioadă, Andreea a avut-o alături pe sora ei geamănă, Georgiana, care a fost admisă și ea la Facultatea de Teatru din Iași - secția păpuși/marionete.

„Am făcut voluntariat împreună, ne-am pregătit împreună. Sora mea a fost admisă la secția păpuși/marionete. Examenul a foarte frumos. Am avut emoții foarte, dar am reușit să ies ușr din zona de confort. Am avut de spus poezii, monolog, povestiri, de cântat, de dansat. Am făcut pregătire cu doamna de la teatru, Gabriela Lovin, care m-a ajutat foarte mult”, spune tânăra.

Cele două surori sunt recunoscătoare oamenilor din orfelinat, care le-au ajutat să devină ce sunt astăzi.

„De la vârsta de cinci ani am crescut la casa de copii. Au fost și momente mai grele în care nu mai voiam… Oricum, acasă oricum nu aveam condiții și am ajuns la concluzia că e cel mai bine. De fapt, în Centru am învățat tot ceea ce știu acum. Am avut norocul să am persoane care mi-au fost alături. De la doamnele instructoare am învățat cel mai mult, ele ne-au crescut în mare parte. Nu mi-e rușine cu trecutul meu. Eu chiar vreau să fim un exemplu pentru ceilalți copii”, mărturisește Andreea.

Deși au crescut într-un orfelinat, cele două gemene au avut-o alături pe mama lor, care a ținut legătura cu ele și ori de câte ori putea venea să le viziteze.

<<Mama a rămas mama pentru noi>>

„Mama a rămas mama pentru noi. A fost alături de noi, venea și ne vizita în weekend-uri, ne lua în vacanță. A rămas lângă noi mereu. Și ei i se datorează în mare parte succesul nostru. Ea ne-a încurajat și ne-a învățat de bine mereu. Este foarte fericită și mândră pentru noi, mereu ne spune. Noi suntem trei fete. Am crescut în orfelinat, dar am învățat, am luptat pentru viitorul nostru, iar acum studiem la facultăți din Iași”, povestește Andreea.

În viitorul apropiat, Andreea ne-a mărturisit că vrea să se bucure de facultate și de tot ce o să-i ofere. Visul ei este să joace pe scenă, să încânte publicul, dar și să călătorească, să vadă lumea.

„Știu că o să învăț foarte multe lucruri, că o să cunosc mulți oameni și vreau să mă bucur toate aceste lucruri noi din viața mea. Îmi place să călătoresc, să descopăr orașe, să mă bucur de peisaje, îmi place mult natura. (…) Nu visez la un Teatru anume, vreau doar să joc pe scenă. Am emoții când urc pe scenă, dar sunt constructive. Mulțumesc voluntarilor, oamenilor de la teatrul din Galați, care ne-au ajutat foarte mult”, spune Andreea.

Nu în ultimul rând, tânăra studentă are și un sfat pentru copiii crescuți în orfelinate.

„Contează foarte mult să trageți tare pentru viitorul vostru. Știu că sunt mulți copii fără părinți, dar asta trebuie să-i determine cât mai mult să lupte pentru viitorul lor. Contează mult să nu se piardă. Pe mine, de exemplu, m-a ajutat și sportul. Am făcut baschet timp de șase ani, iar când jucam mă detașam de ce se întâmplă în viața mea. Sportul a fost pentru mine ca o evadare. De asemenea, am știut să mă feresc de pericole, nu am stat în anturaje. Le-am avut pe surorile mele și a fost de ajuns”, a concluzionat Andreea.