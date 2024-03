Călugăr pus pe harță, bătut de un agent de pază în restaurant. Oamenii au sancționat comportamentul bodyguardului VIDEO

Un bărbat în haine de călugăr a fost snopit în bătaie de un agent de pază după ce a refuzat să iasă dintr-un local public din Focșani.

Un bărbat îmbrăcat în straie monahale a fost invitat să iasă din restaurant, probabil din cauza unui comportament neadecvat. Bărbatul nu a plecat și a intervenit un bodyguard , angajat al unei firme de pază, cu multe contracte în Focșani.

Nici la cererea bodyguardului, bărbatul nu a ieșit din restaurant. Mai mult, a avut un schimb de replici cu omul de pază.

”De aici s-a ajuns la bătaie. Mai exact, bodyguardul a început să-l lovească pe bărbatul în straie monahale cu bastonul, până ce acesta a ieșit din restaurant. Scena a fost filmată, iar imaginile au fost distribuite pe rețelele de socializare. Au devenit, rapid, virale, iar comentariile au curs. Unii au fost de acord cu gestul bodyguardului, alții au criticat corecția fizică. La fața locului au ajuns și jandarmii, însă conflictul nu a degenerat. Deocamdată, nu s-a depus nicio plângere la poliție în urma acestui incident”, potrivit Vrancea24.

Ce spune poliția

În urma imaginilor apărute în spațiul public, Compartimentul de Relații Publice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea a precizat următoarele:

”La data de 17 martie a.c., ora 21.15, un bărbat de 36 de ani, a sesizat prin apel 112 faptul că se află într-un restaurant din municipiul Focșani, unde are un conflict cu reprezentanții unei firme de pază. Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Focșani s-au sesizat din oficiu iar în cauză a fost înregistrat un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de purtare abuzivă, în care polițiștii desfășoară cercetări sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Focșani”, potrivit IPJ Vrancea.

Oameni au sancționat prin comentarii pe Facebook comportamentul agresiv al agentului de pază.

”Ce trist! Foarte trist! Am ramas fără cuvinte, nu cred ca acest găinar avea voie sa l lovească din prima! Speram sa fie pedepsit conform legii!!! Și cel mai trist este ca nu a intervenit nimeni”.

”Nu pot sa cred asa ceva...si nimeni nu a spus nimic?! Acel individ trebuie dat afara de la locul de munca...nu cred ca asa se procedeaza...cine esti tu sa lovesti un om?!??? Offf ,Doamne,...cat ne mai suporți?”