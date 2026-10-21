Patru bărbați, cu vârste între 27 și 39 de ani, au fost reținuți de polițiștii Capitalei într-un dosar de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ei sunt acuzați că ar fi participat la agresarea a doi bărbați, în urma unui incident petrecut la sfârșitul lunii august, pe o stradă din Sectorul 5. Ulterior, cei patru au fost plasați în arest la domiciliu, în timp ce un al cincilea suspect este în continuare căutat.

Patru bărbați, reținuți în București după ce ar fi agresat doi trecători. Foto: Captură Foto

Potrivit informațiilor transmise de Poliția Capitalei, incidentul a avut loc pe 28 august 2026, în jurul orei 19:10. Polițiștii Secției 19 au fost alertați printr-un apel la 112 cu privire la o persoană care ar fi avut un comportament agresiv și ar fi adresat injurii trecătorilor.

Ajunși la fața locului, agenții au stabilit că doi bărbați, în vârstă de 33 și 35 de ani, ar fi fost agresați fizic de cinci persoane. Conform anchetatorilor, unul dintre cei doi ar fi avut un comportament recalcitrant, pe fondul consumului de alcool.

În acest context, cei cinci bărbați ar fi atacat spontan victimele, lovindu-le cu pumnii în zona feței și cu picioarele la nivelul capului și al corpului.

Incidentul ar fi provocat teamă și indignare în rândul persoanelor aflate în zonă, fiind tulburată ordinea și liniștea publică.

În urma cercetărilor, polițiștii au identificat cinci bărbați bănuiți că ar fi fost implicați în agresiune. Pe 19 octombrie, au fost puse în aplicare cinci mandate de aducere, însă doar patru dintre persoanele vizate au fost depistate și duse la sediul poliției pentru audieri. Unul dintre suspecți a fost găsit în județul Giurgiu.

După administrarea probelor, cei patru bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, față de aceștia a fost dispusă măsura arestului la domiciliu.

Polițiștii continuă verificările pentru identificarea și depistarea celui de-al cincilea suspect.

Cercetările sunt desfășurate de polițiștii Secției 19, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5, pentru infracțiunile de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre judecătorească definitivă.