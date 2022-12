Marcel, cel mai mare porc din România, a fost sacrificat la Craiova. „Marele Alb” cântărea peste 700 kilograme

Proprietarul porcului gigant este inginer agronom și visează de ani de zile să bată recordul. Anul viitor, craioveanul vrea să crească un porc și mai mare, care să depășească o tonă.

Porcul care a fost vedetă în Craiova, înainte de sacrificare, se numește Marcel. Proprietarul l-a adus din comuna Sălcuța în gospodăria din oraș și a chemat medicii veterinari să îl măsoare.

„Medicii au spus că are în jur de 714 kilograme. Măsurătorile făcute arată că are 220 de centimetri circumferință piept și 210 centimetri lungime. Un gigant. Sunt tare mândru de Marcel. L-am hrănit numai cu cereale din gospodăria personală, în special porumb și grâu", a declarat Ștefan Dobre, stăpânul porcului.

Porcul Marcel, un animal blând și ascultător, dar foarte mâncăcios

Marcel are puțin peste doi ani, iar proprietarul spune că a fost un porc blând, ascultător, dar foarte mâncăcios.

„Marcel este din rasa Marele Alb, mereu a mâncat seara cantități mari de cereale, iar ziua obișnuia să bea foarte multă apă. Asta l-a ajutat foarte mult să nu se îmbolnăvească. Sincer, îmi pare rău că trebuie să-l sacrificăm, dar asta e tradiția", a mai spus proprietarul.

Ștefan Dobre mai are în gospodărie o purcea care la un an cântărește deja 400 de kilograme. Craioveanul mai are o ambiție.

„Sper ca data viitoare să dobor propriul record. Să am în curte un porc de peste o tonă”, a declarat proprietarul.

După ce a fost în lumina reflectoarelor, Marcel a fost sacrificat conform tradiției. Ștefan Dobre a hotărât ca toată cantitatea de carne să o împartă cu familia, dar și cu vecinii apropiați.