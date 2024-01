Craiova este blocată de protestatari în zona aeroportului. Oamenii se anunță pe grupuri că nu mai pot intra în oraș VIDEO

Mulți transportatori și fermierii din Dolj au hotărât să nu se deplaseze la București și să protesteze la ei acasă. Sute de tractoare și camioane au blocat intrarea în municipiul Craiova sau vămile din Calafat și Bechet.

Mesajele curg pe pe rețelele de socializare: „Intrarea în Craiova blocată de greva"... „Nu mergeți pe la aeroport! E haos. Coloana de mașini e uriașă"... „Protestatarii au blocat intrarea în oraș. Nu se mai poate ieși sau intra".

Acestea sunt doar câteva mesajele care circulau pe grupurile doljenilor în dimineața zilei de sâmbătă, 13.01.2024. La ora prânzului, traficul în zona Aeroportului Craiova era complet paralizat.

Zeci de tractoare, camioane și autoturisme au blocat circulația, iar polițiștii prezenți la fața locului au încercat cu greu să țină sub control situația, toți șoferii aflați în trafic fiind dirijați pe rute ocolitoare.

Protestatarii au ales să se învârtă în sensurile giratorii de la intrarea în oraș, neputând fi opriți de polițiști.

Situația este dificilă și în vămile din Dolj. Vama Calafat este blocată pentru a treia zi consecutiv.

Printre revendicări sunt: plafonarea RCA în regim de urgență la 5.000 lei pentru B 0, amendarea OUG nr. 43/1997 privind tolerantele la mase și dimensiuni, armonizarea acesteia cu Regulamentul European 1100/2008 privind controalele în vămi și tarife de utilizare a rețelei de drumuri fără dublă taxare, tratament fiscal nediscriminatoriu a angajatilor din mediul privat in privinta alocației de cazare, aplicarea RO-Etransport doar la mărfurile cu risc fiscal ridicat in conformitate cu prevederile directivei EUROPENE 2006/112, elaborarea in regim de urgență a Legii anti dumping, promovată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului pentru eliminarea concurenței neloiale din toate sectoarele economice.