Marian Motocu, bărbatul de 53 ani reținut, miercuri, 18 decembrie 2024, la Craiova, într-un dosar în care este acuzat că a instigat la ură și violență față de evrei, se manifestă nestingherit pe rețelele sociale de peste doi ani. Este unul dintre cei care l-au amenințat pe profesorul Marcel Bartic.

Pe unul dintre conturile de Facebook, „Un oltean încăpățânat” (mai are alte câteva, „Patru olteni încăpățânați”, „Șase olteni încăpățânați” etc.), apare ca și creator digital, iar în loc de prezentare are numărul de telefon mobil și două conturi în care așteaptă donații de la urmăritori. Pe aceste conturi fie intră live și le vorbește urmăritorilor, fie postează diverse video-uri din acțiuni la care participă sau pe care le organizează, fie face „poliția presei”, arătând în ce publicații s-a scris despre acțiunile sale și ale susținătorilor săi.

Motocu, un bărbat de 53 ani, din Craiova, fără ocupație, spun surse apropiate anchetei, este inițiatorul unei „mișcări naționale” pentru care, au documentat polițiștii, racolează adepți pe Internet. „Mișcarea 41 pentru România”, spune chiar Marian Motocu într-o intervenție video, este numită așa după cele 41 de județe ale țării.

„Am putea să facem mai mult dacă voi v-ați alătura”, le spune acesta urmăritorilor săi. Motocu le mai explică, spune acesta, că tinerilor li se dau bani și distracție, „Sodoma și Gomora”, pentru a fi ținuți departe de istoria reală și de a-și cunoaște eroii, că zecile de milioane de victime ale nazismului au fost omorâte în lagăre conduse de evrei, că toată politica mondială are drept scop final reducerea populației și instaurarea unui guvern unic etc..

Motocu numește, într-o intervenție video din 25 septembrie 2024, scutul de la Deveselu ca fiind „scutecul de la Deveselu” și „un sac fără fund” pentru care statul se împrumută, românii pătesc și în fapt nu se creează nimic. După care își întreabă urmăritorii dacă nu li se pare ciudat că, de 35 ani, toate partidele politice se tem să spună adevăruri, girează investițiile în armanent etc.

Unele intervenții video sunt de câteva minute, altele sunt de ore întregi.

Lansează, tot fără teamă, și amenințări care încă se regăsesc pe contul său de Facebook. Într-o postare din această toamnă îi avertizează pe cei care i-au raportat contul că „vă știu și când va veni timpul, veți răspunde pentru "piedicile" puse (indiferent de țara unde vă aflați)”, iar postarea sa adună comentarii de susținere, scrise, în majoritate, în aceeași notă.

Și pe TikTok Marian Motocu propagă fix aceleași idei, însă în video-uri mult mai scurte. Într-unul dintre acestea, prezent fiind la o manifestare religioasă de comemorare a domnittorului Mihai Viteazul (în cadre apar la un moment dat și doi preoți), Motocu le spune celor prezenți că „în fiecare zi, în ultimi 32 ani, i-am lăsat să ne calce pe cap” și că „în ultimii 32 ani n-am avut un președinte român, sunt evrei”. „Se dau legii împotriva noastră, se dau milioane și miliarde de amenzi pentru un singur lucru: că ne ridicăm pentru un singur lucru: să fim liberi”, mai spune simpatizantul legionar.

Ulterior Motocu se îndreaptă către preoți și spune: „Dragi părinți, pe voi vă așteptăm să ne țineți lumina, datoria noastră este s-o urmăm!”. După alte câteva îndemnuri încheie spunând: „Și atât, că după aia ne ia Poliția pe toți”. Postarea aceasta are câteva comentarii, unele laudative, în schimb cineva îi atrage atenția: „Lătrator ca Codreanu. Unde a ajuns Codreanu în cele din urmă?”.

Marian Motocu este unul dintre simpatizanții legionari care au lansat amenințări la adresa profesorului Marcel Bartic, organizatorul Marșului pentru Democrație. Motocu a făcut cunoscut simpatizanților Mișcării Legionare că Profesorul Marcel Bartic este cel care a dat publicității video-ul cu acțiunea de comemorare de la Tâncăbești.

Derapajele lui Marian Motocu sunt detaliate și raportul institutului Elie Wiesel 2023-2024, care prrecizează că „o serie de manifestări virulent antisemite l-a avut în rândul său pe Marian Motocu- un personaj care răspândește sistematic mesaje radical antosemite, instigatoare al ură împotriva evreilor - așa cum am arătat în rrapoartele precedente”.

Se remarcă faptul că în cele mai multe dintre aparițiile sale video Motocu poartă la gât crucea de fier, iar la vedere (uneori poartă un tricou cu aceste însemne) este un simbol - un gard de fier - folosit de Mișcarea 41 pentru România și inspirat din iconografia Mișcării Legionare.

Reținut pentru 24 ore și propus pentru arestare

În cursul zilei de 18 decembrie 2024, sub directa coordonare a procurorului de caz, „în cadrul unui dosar penal aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, ce are ca obiect săvârșirea infracțiunilor de incitare la ură sau discriminare în formă continuată (26 de acte materiale), promovarea, în public, în orice mod, de idei, concepţii sau doctrine antisemite, în formă continuată (29 de acte materiale), utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în formă continuată (27 de acte materiale) și negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia prin intermediul unui sistem informatic în formă continuată ( 19 acte materiale), a fost pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în municipiul Craiova. Cu această ocazie, au fost descoperite şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, obiecte folosite la săvârșirea infracțiunilor cercetate, precum și arme albe, bărbatul de 53 de ani fiind condus la audieri”, au anunțat, joi-dimineațăă, polițiiștti doljeni.

„Din cercetările efectuate până la acest moment rezultă că, în perioada 10.04.2022-07.12.2024, bărbatul ar fi publicat 29 de videoclipuri pe o rețea de socializare în cadrul cărora ar fi incitat urmăritorii la ura și violență față de evrei, promovând doctrine antisemite, ar fi utilizat simboluri legionare și ar fi negat Holocaustul, scopul fiind racolarea urmăritorilor săi pentru coagularea unui nucleu cu orientare de extremă dreapta sub cupola unei „mișcări naționale” al cărei lider este, solicitând și primind în acest sens donații financiare de la urmăritorii săi.

În urma cercetărilor efectuate și a probatoriului administrat a fost dispusă reținerea sa, pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de azi, 19 decembrie, procurorul de caz să propună arestarea preventivă a acestuia”, au mai precizat reprezentanții IPJ Dolj.