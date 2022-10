Proiect „Educație la înălțime“: cum a devenit drona obiect didactic: „Aducem lumea reală în clasele copiilor“

Doi producători de televiziune, Adrian Robe și Marius Toader, au demarat un proiect unic în România: „Educația la înălțime“. Lecția despre istorie, geografie sau ecologie este predată direct în mijlocul naturii, în timp ce o dronă transmite imagini în premieră de la obiectiv.

Proiectul-pilot a început a început în anul 2020, cu elevii din trei școli rurale din Munții Orăștiei.

„Am pornit de la o simplă idee: aceea de a folosi constructiv tehnologia pe care o folosesc copiii noștri pentru a-i ajuta să înțeleagă mai bine o lecție. Așa a ajuns drona instrument didactic. Ne-am propus să aducem lumea reală în clasele copiilor, iar profesorii să-și mute catedra în orice loc din țară și să-și predea lecțiile“, spune Adrina Robe, co-inițiator al proiectului.

Lecțiile se predau în diverse locuri din țară, cum ar fi Portul Constanța, Barajul Vidraru, Podul de la Brăila, Cetatea Alba Iulia, Palatul Parlamentului, Ansamblul Brâncuși, Dăbuleni. Doi profesori le explică elevilor din clasele înscrise în proiect tema lecției, care poate fi de istorie, navigație, mediu, iar deasupra obiectivului o dronă transmite imagini în premieră. Lecțiile sunt interactive și la sfârșit, elevii primesc cadouri constând în cărți.

„Copiii au descoperit cum era școala altădată, dar și ce lipsuri erau“

„În doi ani, am văzut cum «bate» inima în Portul Constanța, la Sfântu Gheorghe am admirat locul unde se varsă Dunărea în Marea Neagră, dar am îmbinat și cunoștințele despre geografie cu cele despre mediu și copiii au descoperit că tot ce adună fluviul în drumul lui deversează în mare și cât de important este să protejăm mediul. Am vorbit despre infrastructură și dezvoltare durabilă la lecția pe Transfăgărășan și am predat lecția despre comunism când am transmis de la Casa Poporului sau de la Memorialul Sighet. La Iași, la Casa Muzeelor, copiii au descoperit cum era școala altădată, dar și ce lipsuri erau“, explică producătorul.

Anul trecut, echipa „Educație la Înălțime“ a transmis o lecție dintr-un loc de legendă: Troia (Turcia), urmând ca anul acesta drona să survoleze Parisul.

Lecțiile multidisciplinare sunt disponibile oricărei școli din România, care poate să le urmărească vineri de vineri, începând cu ora 10.00, pe canalul YouTube sau pe pagina de Facebook „Educație la Înălțime“. Lecțiile sunt apoi difuzate și de postul național TVR 2. În această toamnă vor fi realizate în total 10 lecții, dintre care nouă din diferite locuri din țară, iar una din străinătate, de la Paris.

Proiectul se derulează în parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului și cu sprijinul Ministerului Educației.