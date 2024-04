Primarul de comună care a salvat din flăcări un bătrân. Edilul a ajuns primul la locul incendiului

Un incendiu puternic a cuprins sâmbătă dimineață, 6 aprilie 2024, în jurul orei 3.00, locuința a doi bătrâni cu probleme de sănătate, din comuna Mihai Viteazu, județul Constanța.

Primul care a ajuns la fața locului a fost viceprimarul cu atribuții de primar al localității, Adrian Costache.

„Când am ajuns eu, flăcările se propagaseră, era un incendiu violent. Cred că a ars mai întâi în pod pentru că deja căzuse tavanul, în camera unde dormeau cei doi batrâni", a povestit Costache.

Fără să stea pe gânduri, edilul a intrat în locuința în flăcări ca să îi ajute pe cei doi pensionari.

„Bătrânul era căzut într-un hol mic, în fața camerei dormitorului. Era într-o stare foarte proastă, el este și foarte bolnav, și dependent de oxigen. L-am dus la mine la mașină și am vrut să mă întorc după femeie, dar nu se mai putea. Tavanul era deja căzut, flăcările foarte mari, cu părere de rău cred că era deja decedată. Nu mă consider erou, eroii fac mult mai multe, îmi pare rău că nu am putut să o scot din casă și pe ea", a declarat primarul localității Mihai Viteazu.

Pompierii care au ajuns la fața locului au reușit să stingă incendiul după aproximativ o oră și au găsit-o pe bătrâna carbonizată, în dormitor.

Bătrânul a fost transportat la spital unde a fost internat, fiind intoxicat cu fum.

O primă concluzie a pompierilor este ca focul ar fi pornit de la coșul de fum al casei, care a aprins acoperișul, apoi flăcările s-au propagat și la restul locuinței.

Cei doi bătrâni erau cunoscuți în comună. Ei trăiau în concubinaj și aveau mari probleme de sănătate: bărbatul este dependent de aparatul de oxigen, iar femeia avea o pareză care îi afectase partea dreaptă a corpului, acesta fiind probabil motivul pentru care nu a putut să iasă din încăperea în flăcări.

În urma incendiului, casa a fost distrusă în totalitate.

Cum cei doi bătrâni loviți de tragedie erau înregistrați la primăria localității drept persoane vulnerabile, acum bărbatul care a supraviețuit va fi îngrijit tot de autoritățile locale.

„Am înțeles că este în spital, la Terapie Intensivă. Așteptăm să fie externat și îi vom găsi o locuință și ne vom ocupa să aibă tot ce îi trebuie“, a declarat Costache.