Plajele din sudul litoralului, extinse în plin sezon estival. Patronatele din turism: „Nu puteau să planifice și să țină cont să nu facă lucrări în sezon?”

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) apreciază lărgirea plajelor românești, finanțată din fonduri europene, ca unul dintre cele mai semnificative proiecte din ultimele trei decenii. Totuși, lucrările ar trebui să nu se desfășoare în lunile iulie și august, când sezonul estival este în plină desfășurare.

„Am realizat, dintr-o eroare, nu s-a înţeles cum să se organizeze licitaţiile, iar jumătate dintre licitaţii nu s-au făcut în acest an. Dar să dai acceptul pentru înnisipare în sudul litoralului în plin sezon? Are habar domnul ministru (Mircea Fechet, ministru al Mediului) că plajele din Neptun sunt acum închise? Este conştient de ceea ce face? La Neptun, noroc cu piscinele şi cu un aqua park. Altfel, avem semnale puternice că turiştii sunt deranjaţi că nu au acces la plaje. La fel procedează şi colegul său, primarul din Mangalia, care asfaltează în plin sezon.”, a subliniat preşedintele ANAT, Alin Burcea, în comunicatul instituției.

Mai mult decât atât, investițiile ar trebui proiectate cu patru ani înainte, susține vicepreşedintele ANAT, Adrian Voican.

„Autoritățile nu știau că trebuie să taie copaci? Nu puteau să planifice și să țină cont să nu facă lucrări în sezon? Sau nu le pasă ori nu au habar și se trezesc cu opt zile înainte că anunță oprirea traficului? Astfel de lucrări sunt necesare, dar trebuie implementate cu cap, predictibil. Ar trebui anunțate cu 6 luni înainte, pentru a putea găsi soluții, nu de pe azi pe mâine.”, a afirmat Adrian Voican.

Reprezentanții „Apele Române” Constanța au anunțat un proiect de înnisipare ce vizează trei secțiuni de plajă între Neptun și Venus, acoperind 2,5 km: între zona „10 Steaguri” și Hotel Poseidon în Jupiter, între Hotel Poseidon și Cap Aurora, și între Cap Aurora și Venus. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a decis ca lucrările să aibă loc în plin sezon estival, în stațiunile Neptun și Venus, conform patronatelor din turism.

„Lărgirea plajelor este de foarte bun augur pentru litoral, dar nu acum, în plin sezon, în perioada de concedii! Turiștii din Neptun nu beneficiază de plajă chiar în acest zile, când gradul de ocupare crește de la săptămână la săptămână. De ce lucrările nu puteau începe după 15 septembrie, după închiderea sezonului estival? În România sunt din ce în ce mai multe lucrări de infrastructură binevenite, mult așteptate, însă, din păcate, perioadele lucrărilor sunt total ilogic alese. Așa cum în București sau într-un oraș mare, lucrările de reparații, deși ar fi ideal să fie organizate vara, când traficul este mai lejer iar lumea este plecată, de multe ori, ele încep toamna, o dată cu debutul anului școlar sau universitar și cu revenirea din concedii.”, spune ANAT.

Reamintim că, zilele trecute, turiștii din Neptun se plângeau de disconfortul creat de utilajele care lucrau la lărgirea plajei. Asta după ce Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral a anunțat crearea a 60 de hectare de plaje noi până la începutul lunii septembrie între Neptun și Venus, pentru a combate eroziunea. Proiectul, în valoare de 640 de milioane de lei, se desfășoară pe segmente, cu deschiderea treptată a plajelor extinse la fiecare două săptămâni.

Însă, lucrările au fost intensificate și cea mai mare parte a plajei a fost finalizată și redeschisă turiștilor, complet echipată, iar peisajul nu mai arată „dezolant” acum, spun turiștii.