Motivul incredibil pentru care zeci de copii cu diabet nu primesc senzorii pentru măsurarea glicemiei. CJAS infirmă lipsa fondurilor

Motivul pentru care lipsesc senzorii pentru măsurarea glicemiei iar zeci de copii din Constanța diagnosticați cu diabet zaharat suferă nu este legat de lipsa fondurilor, așa cum transmiteau reprezentanții Spitalului Județean Constanța, precizează CJAS Constanța.

O asociație care reprezintă copiii și tinerii cu diabet din județul Constanța semnala, în cursul lunii iulie, că de câteva luni nu se mai repartizează pacienților senzorii pentru monitorizarea glicemiei, sau aceste materiale consumabile sunt asigurate în cantități insuficiente. Asociația Copiilor și Tinerilor cu Diabet „Sweet Land” Constanța cerea în primul rând o explicație pentru ceea ce se întâmplă și, evident, soluționarea problemei. Senzorii pentru monitorizarea glicemiei, care sunt materiale consumabile asigurate în cadrul Programului Național de Diabet, se distribuie prin intermediul centrului. Acest centru funcționează în cadrul Spitalului Județean de Urgență Constanța, unde părinții se prezintă cu copiii din trei în trei luni, pentru consult, investigații și repartizarea acestor consumabile. De la începutul acestui an, senzorii au fost repartizați în cantități insuficiente. Sunt părinți care spun că au primit, în șase luni, senzori pentru doar trei luni, iar prin perioade de criză au mai trecut și în cursul anului trecut. Părinții sunt nevoiți ca în acest caz fie să cumpere aceste materiale, fie să renunțe să mai măsoare nivelul glicemiei cu ajutorul aparatelor montate și să se întoarcă la testarea clasică, folosind ace și bandelete, ceea ce înseamnă o suferință în plus pentru copii. Nici pe acestea din urmă nu le-au primit în număr suficient.

„Folosești pe zi poate 10 bandelete. Să-i iei glicemia înainte de masă, la două ore după masă, pe timpul nopții, la fel, la ora 2,00, la ora 3,00, pentru că anul trecut un copil de 17 ani a murit de hipoglicemie în somn. Este de viață și de moarte, să spunem așa. Sunt persoane care nu-și permit să cumpere senzorii, dacă statul nu ți-i dă, nu-și permit nici măcar bandeletele. Cu 100 de bandelete nu are cum să se descurce, iar o cutie cu 50 de bandelete este 60 lei, nu e ceva ieftin. Eu știu o mamă care are doi copii, este singură, undeva la țară, și se descurcă foarte greu, noroc cu asociațiile, că mai primește”, explica, pentru „Adevărul”, mama unui copil diagnosticat cu diabet și obligat să cumpere aceste consumabile.

O „problemă de comunicare” ar fi generat blocajul

La trei săptămâni de când reprezentanții Asociației Copiilor și Tinerilor cu Diabet „Sweet Land” Constanța au semnalat situația, trimițând adrese inclusiv către Ministerul Sănătății și Casa de Asigurări de Sănătate, a venit și răspunsul care risipește misterul privind motivele blocajului.

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța, care repartizează fondurile asigurate prin intermediul Programului Național de Diabet, vorbește într-un răspuns oficial transmis asociației de o „problemă de comunicare între instituții”. CJAS a derula la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța CJAS un control, în baza petiției asociației, pentru a desluși de ce pacienții nu-și primesc materialele, iar rezultatele controlului, conform răspunsului oficial transmis către asociație, sunt uluitoare.

CJAS Constanța transmite că pacienții au rămas fără senzorii de măsurare a glicemiei pentru că „a fost o problemă de comunicare între instituții, în sensul că spitalul a cerut suplimentarea creditelor de angajament pentru Programul de Diabet fără a specifica valoarea majorării necesare”. CJAS explică în continuare că medicul care coordonează Programul Național de Diabet la nivelul spitalului ar trebui să precizeze în referatul cu valoarea solicitată (!!! conform răspunsului, spitalul nici măcar nu ar fi precizat valoarea) o situație pe fiecare tip de materiale în parte, justificată pe pacient și pe lună, detaliată într-un tabel, lucru pe care spitalul nu l-ar fi făcut. La momentul depunerii petiției, „nu se întocmise referatul de suplimentare a valorii, cu suma aferentă pentru pompe de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori, sisteme de monitorizare continuă a glicemiei, precum și consumabilele aferente”, menționează CJAS în răspuns. Având în vedere petiția, spitalul a reușit în schimb să achiziționeze „un număr mare de senzori, astfel încât începând cu luna august să poată beneficia și copiii cu diabet zaharat de tip I”.

Deși, conform răspunsului CJAS Constanța către asociație, acești senzori ar fi acum în depozitul spitalului, la pacienți ei încă nu au ajuns. Am stat din nou de vorbă cu părintele care la finele lunii iulie explica prin ce trece având în vedere blocajul în asigurarea consumabilelor, iar acesta a confirmat că spitalul nu a anunțat schimbarea. „Vestea bună am primit-o și noi pe grup, de la asociație, dar deocamdată este o veste bună pe o foaie. De la spital nu ne-a sunat nimeni să ne cheme să ne dea senzorii. Am primit, cum v-am spus și în conversația anterioară, trei cutii în luna ianuarie, care ne-au ajuns trei luni, și încă o cutie în iulie. Evident, i-am cumpărat pentru restul perioadei, nu puteam să-mi las copilul așa”, a explicat părintele.

Stoc de materiale și consumabile în scripte

Reamintim că reprezentanții spitalului din Constanța au transmis inițial că nu pot asigura aceste materiale consumabile în cantități suficiente pentru toți pacienții pentru că fondurile alocate prin program nu ajung. De asemenea, părinților copiilor care așteaptă montarea pompelor de glicemie li s-a transmis că tot lipsa banilor este motivul pentru acre se prrelungește așteptarea.

„Achiziționarea de pompe și senzori se efectuează în limita sumelor alocate de către Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Din fondurile primite lunar, au fost achiziționate dispozitive care au fost distribuite pacienților, în ordinea priorităților, mulți dintre ei copii și adolescenți diagnosticați cu Diabet zaharat tip 1. Din păcate, raportat la necesitățile existente, fondurile alocate anul acesta au fost insuficiente”, transmitea oficial spitalul, cu trei săptămâni în urmă.

Pentru că la CJAS Constanța s-au primit mai multe petiții din partea pacienților cu diabet zaharat care reclamau diverse probleme în derularea programului de diabet, reprezentanții CJAS au analizat raportările spitalului și spun că, în documente cel puțin, există materiale pe stoc.

„În ceea ce privește pompele, în anul 2023 spitalul a început anul cu un stoc de două pompe. A mai cumpărat șapte, iar anul trecut au beneficiat trei pacienți și astfel că au rămas șase pompe, stoc pentru 2024. În 2024, din aceste șase pompe aflate în stoc au fost date către pacienți patru (n. red. – trei către pacienți copii și o pompă pentru un pacient adult) și la 30 iunie aveau în stoc două. Timp în care mai aveau și buget. Anul acesta nu au achiziționat nicio pompă. Solicitare pentru buget nu am avut”, a precizat purtătorul ed cuvânt al CJAS Constanța, Ana Drăgoi.

Mai mult, pentru că la CJAS pacienții în continuare au depus plângeri, CJAS s-a îndreptat către spital, solicitând reprezentanților unității sanitare să depună documentele necesare pentru o mărire de buget.

„În urma reclamațiilor pe care noi le primeam de la pacienți, am solicitat noi spitalului să facă o solicitare de mărire de buget. Și n-a venit. Acum au trimis, în urma controlului”, a mai spus Drăgoi.

În documentele de raportare nu sunt probleme nici în ceea ce privește sistemele de monitorizare a glicemiei, și în cazul acestora figurând stocuri. Pe de altă parte, cum diabetul este o boală cu incidență foarte mare, cel mai probabil responsabilii care gestionează programul s-au asigurat să aibă și un stoc pentru pacienții nou-admiși, însă, precizează reprezentanții CJAS Constanța, nu s-au solicitat suplimentări de fonduri.

Managerul Spitalului Clinic de Urgență Constanța, Ionuț Ionescu, a precizat că date concrete pe marginea subiectului pot fi oferite doar de către medicul care coordonează programul de diabet. Șeful spitalului s-a arătat în schimb deranjat de interesul pentru acest subiect, reproșând că se dorește transformarea situației într-un subiect național. „O să se rezolve!”, a mai spus managerul.