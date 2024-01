Localități din Constanța terorizate de „bombardamente”: „Nu mai putem trăi în case din cauza exploziilor!”

Coșmarul oamenilor care locuiesc în apropierea poligonului militar din Murfatlar a început de aproximativ o lună: localnicii se plâng că explozii puternice le zguduie geamurile și ușile și le fac viața de nesuportat.

Zile în șir, localnicii nu au știut ce se întâmplă în zona poligonului. Au asaltat primăriile și Garda de Mediu cu sesizări, plângându-se că, periodic, deflagrații de proporții răsună lângă casele lor.

„Am ieșit în curte și am simțit o bubuitură care m-a lovit în piept. Efectiv am simțit că mă prăbușesc din picioare, mă mir că nu am făcut infarct", spune o localnică din Valu lui Traian.

„Și înainte se mai auzeau explozii, că e un poligon pe câmp. Ca acum însă nu a fost niciodată. Aveam fereastra deschisă, am zis că s-a spart, că a trecut așa ca un curent prin casă", declară o altă femeie, tot din Valu lui Traian.

„Explozie după explozie, chiar mă gândeam, nu are cum să fie o butelie, atunci ce explodează lângă noi? Nu mai e de trăit", spune un bărbat din Murfatlar.

Abia după două săptămâni de la debutul fenomenului, autoritățile au binevoit să explice ce se întâmplă, la cererea Gărzii de Mediu Constanța. Tot de atunci, au început să informeze primăriile pentru ca, la rândul lor, autoritățile să informeze localnicii despre ce se întâmplă, mai ales că oamenii au deja nervii întinși și spaima în suflete: se detonează controlat muniție.

Nu se știe exact despre ce fel de muniție este vorba și nici de ce nu se fac acest detonării la poligonul Vadu Oii ca în trecut, însă localnici susțin ca deflagrațiile se aud la kilometri distanță.

„Deocamdată avem o corespondență cu unitatea militară pe acest subiect. Am făcut o solicitare la Agenția pentru Protecția Mediului Constanța pentru efectuarea unor măsurători privind nivelul de zgomot pe perioada acțiunii, la limita amplasamentului unității militare, în proximitatea zonei de locuit și a ariei protejate Fântânița Murfatlar", a declarat Steluța Popescu, șefa Gărzii de Mediu Constanța.

„În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecția mediului, Ministerul Apărării are o serie de atribuții, printre care de control și aplicare de sancțiuni în domeniul său de activitate", a mai afirmat aceasta.

Din păcate, deși în perioada 17 ianuarie-25 ianuarie 2024 militarii vor executa, din nou, detonări de muniție, deocamdată nu se poate face nimic pentru oameni. Sonometrul, aparatul de măsurare al Agenției pentru Protecția Mediului, a fost trimis la București la verificare și calibrare și nu se știe dacă va fi retrimis inspectorilor, în timp util.