Feerie la Constanța. Jocuri de lumini pe Bulevardul Tomis la deschiderea Festivalului Internațional de Teatru

Bulevardul Tomis a devenit zona 0 a culturii, odată cu debutul spectacolelor programate în cadrul Festivalul Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa Blue Theatre 2022.  

P├ón─â la 3 septembrie, ora╚Öul Constan╚Ťa devine o imens─â scen─â ├«n aer liber. Peste 300 de actori vor evolua ├«n cele 20 de spectacole care vor avea loc pe cele trei scene preg─âtite din centrul vechiului Tomis.

Actorii de la teatrul Na╚Ťional din Bucure╚Öti au electrizat Constan╚Ťa

S├ómb─ât─â, 27 august, debutul a fost f─âcut de actorii Teatrului Na╚Ťional Bucure╚Öti ├«n coproduc╚Ťie cu Funda╚Ťia Art Production ╚Öi Gigi C─âciuleanu Romania Dance Company ├«n spectacolul ÔÇ×Kiritza sau jocul de-aÔÇŽÔÇť.

Personajul Kiritza a fost interpretat de Oana Berbec. Absolvent─â de canto la Universitatea Na╚Ťional─â de Muzic─â din Bucure╚Öti la clasa prof. dr. Silvia Voinea, a urmat cursuri de m─âiestrie cu Ileana Cotruba╚Ö, Marina Krilovici, Donna Woodward ╚Öi Larisa Gergieva. A sus╚Ťinut numeroase turnee ├«n ╚Ťar─â, dar ╚Öi ├«n ora╚Öe ca Berlin, Amsterdam, Barcelona, Roma, Sofia ╚Ö.a.┬á

Prima mare┬áoportunitate de a colabora cu maestrul Gigi C─âciuleanu┬ás-a ivit┬á├«n anul 2017, la Opera Na╚Ťional─â Bucure╚Öti cu ÔÇ×TragiComedyÔÇť, spectacol care i-a deschis o nou─â perspectiv─â a exprim─ârii artistice.

ÔÇ×Oana e actri╚Ť─â, dans-actri╚Ť─â ╚Öi o mare c├ónt─ârea╚Ť─â. Se urc─â pe poante. O sopran─â care s─â fac─â ╚Öpagatul nu am mai v─âzut. Kiritza este un fel de pas─âre exotic─â, m─âiastr─â, papagal, pas─âre lir─â. Eu am fost totdeauna ├«nduio╚Öat de personajul Kitritzei, pentru c─â ea vrea mai mult dec├ót are. Vrea s─â vorbeasc─â fran╚Ťuze╚Öte, s─â se plimbe cu balonul, s─â se dep─â╚Öeasc─â. A╚Öa cum Mr. Jourdain al lui Moliere vrea sa se dep─â╚Öeasc─â. Niciodat─â nu am r├ós p├ón─â la cap─ât la Burghezul Gentilom. Sunt multe simboluri ├«n acest spectacol, sper ca lumea s─â le descifreze. Sper s─â se bucure de arta actorilor TNB, oameni minuna╚Ťi, talenta╚Ťi, interesa╚Ťi de art─â, interesan╚Ťi, superbi suflete╚Öte ╚Öi ca prezen╚Ťe scenice. Trimit un g├ónd c─âtre Ion Caramitru, care a binecuv├óntat acest spectacol, pe care l-am pus la cale ├«mpreun─âÔÇŁ, o caracterizeaz─â Gigi C─âciuleanu.

Festivalul continu─â p├ón─â la 3 septembrie. Duminic─â, 28 august, invitat special va fi Hora╚Ťiu M─âl─âele. Publicul ├«i vor putea aplauda ╚Öi pe ┬áBogdan M─âl─âele ╚Öi Radu Captari, care vor urca pe scena de pe Bulevardul Tomis. La scena din parcul Arheologic vor evolua cei din Trupa Chaplin ├«n spectacolul ÔÇ×Biloxi BluesÔÇť.

Ulterior, cei din Teatrul de Art─â vor evloa ├«n ÔÇ×╚śase lec╚Ťii de dans ├«n ╚Öase s─âpt─âm├óniÔÇť. Pe scena Blue Theatre este programat spectacolul ÔÇ×Feti╚Ťa soldatÔÇť ┬áal Universit─â╚Ťii Na╚Ťionale de Arte ÔÇ×George EnescuÔÇť din Ia╚Öi.

Festivalul Interna╚Ťional de Teatru Independent Constan╚Ťa 2022 este organizat de Direc╚Ťia Cultur─â, Educa╚Ťie, Sport, Turism din cadrul Prim─âriei Municipiului Constan╚Ťa ╚Öi Art Society Center. Intrarea este liber─â.

Dans ╚Öi muzic─â la Constan╚Ťa

├Än program sunt ├«nscrise ┼či ateliere de teatru, improviza┼úie, dans ┼či muzic─â, cu intrarea liber─â pentru oricine vrea s─â intre ├«n contact cu celebrii traineri de workshopuri: Maia Morgenstern, Cristian Iacob, ┼×tefan Lupu, Mihaela S├órbu, Tiberius Zavelea, L─âcr─âmioara Soare. De asemenea, organizatorii anun┼ú─â ┼či lans─âri de carte, ├«n cadrul proiectului ÔÇ×Biblioteca colorat─âÔÇť, care apar┼úine Asocia┼úiei Descoper─â Constan┼úa.

Organizatorii ÔÇ×Bibliotecii colorateÔÇť au deschis, cu aceast─â ocazie, una din cele mai mari biblioteci ├«n aer liber din Rom├ónia, cu aproape 4.000 de c─âr┼úi. Vizitatorii FITIC 7.0 pot ├«mprumuta c─âr┼úile gratuit ┼či, de asemenea, pot dona c─âr┼úi pentru bibliotec─â.

ÔÇ×Suntem aici pentru a ne afirma totala sus┼úinere pentru acest festival, un festival al tinerilor, care ├«┼či merit─â ┼čansa de a ├«n┼úelege libertatea. Mul┼úumim organizatorilor c─â ne-au oferit, ┼či ├«n acest an, posibilitatea de a fi al─âturi de ace┼čti tineri minuna┼úi. FITIC e o form─â a libert─â┼úii lor de expresie. ┼óine de ei, e dreptul lor de a se prezenta ┼či reprezenta. Dreptul altora e de a sus┼úine mi┼čcarea independent─â, lucru pe care eu ├«l fac cu tot sufletul. Trebuie g─âsite c─âi pentru ca tinerii s─â-┼či fac─â auzit─â vocea, iar FITIC este o astfel de cale. FITIC a ajuns la a 7-a edi┼úie, se dezvolt─â, are notorietate, are o voce distinct─â ┼či trebuie s─â continueÔÇť, a declarat Maia Morgenstern la conferin╚Ťa de pres─â organizat─â ├«naintea deschiderii festivalului de la Constan╚Ťa.

Magda Catone a sus┼úinut ┼či ea primatul tinerilor independen┼úi ├«n paradigma cultural─â. ÔÇ×Cetatea se bucur─â de ceea ce aduc arti┼čtii, dar ace┼čtia trebuie sus┼úinu┼úi. Acest festival ├«┼či are rostul pentru c─â sus┼úine arti┼čtii cu ajutorul Prim─âriei Constan┼úaÔÇť, a spus actri┼úa.