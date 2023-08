Cine este tânărul care a salvat-o pe fata de 16 ani din marea învolburată. Alți trei oameni s-au înecat

Trei oameni au murit înecați, iar o fată de 16 ani a fost salvată în ultimul moment din apele învolburate. Cel care a salvat-o pe fată este un tânăr care lucrează la baza nautică de pe plaja Cleopatra.

Dani C. este tânărul care, atunci când a fost sunat de la o bază nautică și anunțat că fata e în pericol să se înece, s-a urcat instant pe skijet și a pornit să o salveze. Steagul roșu era ridicat, semn că scăldatul era interzis din cauza valurilor prea puternice. Și pentru că vântul bătea cu putere, nici intervenția nu a fost una ușoară. Turiștii de pe plajă au încercat să o ajute pe tânără agățată de pasarelă, formând un lanț uman. Din păcate, pentru trei dintre acei oameni a fost prea mult și au fost înghițiți de valuri. Unul dintre ei era chiar tatăl fetei. Ei au fost scoși din apă de salvamari, fără viață, scrie Ziua de Constanța.

„Am fost sunat de un coleg de la o bază nautică din Mamaia Nord, că în zona pasarelei (n.r. de la plaja Victoria) este o persoană în pericol de înec. Nu știam despre ce este vorba, iar când am ajuns fata era agățată în capătul pasarelei și abia se mai ținea, era zgâriată pe mâini. Celelalte 3 persoane pluteau deja și erau salvamarii care se chinuiau să îi scoată să îi resusciteze. Am apucat-o pe fată, am ridicat-o pe skijet, mi-a zis să o las puțin să se liniștească. Atunci am observat că era zgâriată pe mâini. După ce s-a liniștit am dus-o la mal și au preluat-o cei de la SMURD care deja erau acolo împreună cu poliția și jandarmeria”, a povestit Dani C.

Cinci persoane au fost în pericol de înec

„În dimineața zilei de 14 august 2023, ISU Dobrogea a fost solicitat să intervină în stațiunea Mamaia la cinci persoane care se aflau în pericol de înec. La fața locului au fost alocate mai multe resurse: două echipaje de prim ajutor, un echipaj de terapie intensivă mobilă, o autospecială pentru transport victime multiple, elicopterul Smurd și șenilata de la punctul de prim ajutor din Mamaia”, a trnasmis ISU Dobrogea. „La fața locului s-a format un lanț uman, intervenția fiind una destul de dificilă din cauza valurilor mari și a mării agitate. Salvatorii au reușit să recupereze două persoane conștiente din mare, transportate ls Spitalul Județean. Au fost recuperate și celelalte persoane din mare, cărora li s-a aplicat protocolul de resuscitare. Din nefericire, toate cele trei persoane au fost declarate decedate”, mai arată comunicatul ISU.