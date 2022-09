Centenarul Încoronării. Regii României Mari, sărbătoriți în orașul unde au avut reședințe de vară

În anul în care se împlinesc 100 de ani de la încoronarea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria ca regi ai României Mari, la Constanța au loc mai multe evenimente.

Întrucât anul acesta se împlinesc 100 de ani de la Încoronarea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria ca Regi ai României Mari, la Muzeul de Istorie și Arheologie Constanța are loc o sesiune științifică intitulată „Centenarul încoronării“.

Proiectul, inițial de Asociația „Sine qua non“, reprezentată de istoricul Mircea Colesniuc, este mai amplu și cuprinde: simpozionul dedicat promovării istoriei orașului Constanța și celebrării Centenarului Încoronării, vernisarea a două expoziții temporare dedicate Familiei Regale a României, lansarea a cinci volume de istorie, tururi ghidate la monumentele arheologice și istorice din Peninsula orașului Constanța, publicarea unui volum omagial ce va fi lansat la 15 octombrie 2022, ziua în care se împlinesc exact 100 de ani de la Încoronarea Regelui Ferdinand și a Reginei Maria ca regi ai României Mari, și spectacolul aniversar dedicat Centenarului Încoronării, organizat în colaborare cu Orchestra Simfonică București și invitații soprana Irina Baianț, actrița Maia Morgenstern, actorul Mircea Rusu și actorul Marius Bodochi.

Tur în zona istorică a Constanței

Vor susține comunicări științifice 95 de istorici, cercetători științifici, profesori universitari și preuniversitari, arheologi, muzeografi, arhiviști, bibliotecari etc., din Dobrogea și din întreaga țară, din Ucraina și Republica Moldova.

Comunicările au fost organizate pe secțiuni: Istorie veche, Istorie medievală, Numismatică, Istorie modernă și contemporană, Centenarul Încoronării. Lucrările se vor desfășura în zilele de vineri, 23 septembrie, și sâmbătă, 24 septembrie 2022, în intervalele orare 10.00 – 13.00 și 15.00 – 18.00, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța.

Vineri, ora 18.00, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, va fi vernisată expoziția temporară „Amintiri despre regii și reginele României“, iar sâmbătă, de la ora 18.30, expoziția temporară „Cărți despre regii și reginele României“.

Duminică, începând cu ora 11.00, vor fi organizate tururi ghidate la monumentele arheologice și istorice din Zona Peninsulară a orașului Constanța

Ziua încoronării regilor României Mari

La data de 15 octombrie 1922 avea loc la Alba Iulia unul dintre cele mai simbolice evenimente din istoria României. Regele Ferdinand și Regina Maria au fost încoronați în cadrul unei ceremonii fastuoase, ca suverani ai României Mari. Locul de încoronare nu a fost ales întâmplător la Alba Iulia. Micul orășel de provincie amintea de unirea înfăptuită de Mihai Viteazul la 1600 și de proclamarea Unirii Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu România la 1 Decembrie 1918.

Palatul Reginei

Reşedinţa regală de la Mamaia a fost construită între anii 1924 – 1927 după planurile arhitectului italian Mario Stoppa.

Vorbind despre „Casele sale de vis“, Regina Maria amintea despre palat: „La Mamaia este de asemenea o căsuţă care poartă pecetea mea. Se găseşte pe aceleaşi locuri cu o casă mult mai puternică pe care eu şi regele am clădit-o pe nisipurile ţărmului întins aşa kilometri şi kilometri, care ne-a dat totdeauna la toţi o mare bucurie. Dar soarta a vrut ca regele să locuiască o singură dată în această casă, şi să o locuiesc singură. Ajunsese prea mare pentru mine, era o casă care trebuia umplută. Am dat-o mamei regelui. Amintindu-mi de propria-mi dorinţă fierbinte să am ceva al meu, am dorit să aibă şi ea o casă netăgăduit a ei. Aşa a trecut casa în stăpânirea ei, iar eu am luat pentru mine micul adaus pe care îl pregătisem lui Mihai", povestea regina României.

Ultima vizită a lui Ferdinand la Mamaia a avut loc în mai 1927, prilej cu care a inspectat şi stadiul lucrărilor. Moartea sa survenită în vara aceluiaşi an, la 20 iulie 1927, a făcut ca Palatul Regal să nu fi fost locuit de regele României Mari.