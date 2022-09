Administratorul Castelului din Balcic: „Statul bulgar a fost interesat doar de scopul istoric și cultural al domeniului“

Spre deosebire de România, care a abandonat moștenirea regală de la malul Mării Negre, autoritățile bulgare au făcut din Castelul Reginei Maria de la Balcic una dintre principalele atracții turistice.

Jenny Mihaylova, directorul Centrului Cultural „Dvoreca“ din Balcic, care administrează Castelul Reginei Maria, a dezvăluit faptul că jumătate dintre turiștii care vin să viziteze domeniul sunt români.

„Avem aproximativ 200.000 de turiști pe an, iar jumătate dintre ei sunt români. Majoritatea banilor care se strâng din vânzarea biletelor sunt direcționați către restaurare și conservarea monumentului. Anual, cheltuielile legate de întreținere și conservare se ridică la suma de un milion de leva“, a mărturisit Jenny Mihaylova, prezentă miercuri 21 septembrie, la Constanța, la lansarea volumului „Reședințele regale de la Marea Neagră. Castele de vis ale reginelor României“ realizat de Delia Cornea, muzeograf la Muzeul de Istorie și Arheologie din Constanța.

Spre deosebire de autoritățile constănțene, care au înstrăinat Castelul Regal din Mamaia unui investitor, statul bulgar a renovat monumentul și l-a redat circuitului turistic. „Statul bulgar nu a fost tentat niciodată să vândă și a păstrat monumentul doar pentru scopul istoric și cel cultural“, a dat asigurări Mihaylova.

Castelul din „O mie și una de nopți“

Aflat pe teritoriul Cadrilaterului, parte a Dobrogei cedată de România Bulgariei la 7 septembrie 1940 în urma Tratatului de la Craiova, edificiul regal a fost construit în anii ’20 de Regina Maria. Administratorii bulgari ai domeniul regal de la Balcic au dezvoltat o întreagă industrie în zonă. Domeniul castelului cuprinde şase case, câte una pentru fiecare copil al reginei, care a ridicat şi un paraclis unde a dorit să-i fie îngropată inima. S-a simţit cel mai apropiată de acest loc, regina evocând momentul descoperirii acestui ţinut desprins din „O mie şi una de nopţi“.

Soarta tristă a castelului din Mamaia

În schimb, Palatul Regal din Mamaia se ruinează. După Revoluţie, castelul a ajuns în administrarea SC Mamaia SA, o companie care a preluat o parte din activul staţiunii. Deşi era monument istoric, castelul a fost vândut la preţul de 850.000 de lei unei firme private, SC Light System SRL. Ulterior, curtea palatului, în suprafaţă de aproximativ 1,5 hectare de teren, a fost vândută aceleiaşi firme de către fostul primar al Constanţei, Radu Mazăre, cu 23 de euro/metrul pătrat.

Cum noul proprietar nu a avut banii necesari conservării construcţiei regale, aceasta s-a ruinat de la an la an, sub ochii autorităţilor care nu au făcut nimic pentru a o salva.

Abia în 2018, Ministerul Culturii a făcut primul pas pentru recuperarea monumentului istoric şi a cerut anularea contractului de vânzare. La capătul unui proces care a durat patru ani, în martie 2022, judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis că Palatul Regal a fost vândut ilegal şi că monumentul istoric se întoarce în patrimoniul statului român.

Cum poate ajunge castelul din nou la stat

Conform reprezentanţilor SC Mamaia SA, pentru a intra din nou în posesia Clubului Castel, este necesar să se restituie preţul către Light System S.R.L

„Restituirea imobilului se poate realiza după aducerea bunului în starea în care s-a predat cu toate bunurile mobile accesorii predate sau în starea de degradare în care se află, cu ajustarea corespunzătoare a preţului. Este de notorietate faptul că în prezent imobilul Club Castel se află într-o stare avansată de degradare ca urmare a modului defectuos de administrare manifestat prin lipsa unei întreţineri corespunzătoare, a nerealizării unor consolidări şi a unei folosiri improprii“, conform unui răspuns primit de „Adevărul”.