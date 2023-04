Ce s-a ales din Tabăra de copii din Năvodari, vestitul loc de distracție de altădată FOTO

Tabăra de copii din Năvodari, locul în care mulți își petreceau vacanțele în perioada comunistă, a fost abandonată de autorități și a ajuns o ruină.

Toți cei care ajuns în Năvodari și doresc să retrăiască amintirile copilăriei pleacă dezamăgiți. Din locul unde cândva se bucurau de vacanță mii de copii au rămas doar ruine.

Puțini sunt cei care cutează și ziua, în amiaza mare, să se plimbe pe aleile taberei.

Din spaţiile de cazare s-au desprins bucăţi de tencuială, iar bălăriile au crescut în voie peste tot.

→ Imaginea 1/14: Tabără copii Năvodari FOTO MI

„Am fost astăzi in acest loc si am ramas surprinsă plăcut. Clădiri părăsite dar inca rezistente, un peisaj abandonat dar inca plin de culoare. Linistea deplina este atat de apăsătoare; se aud doar pașii ce ating cioburile gemurilor sparte, fara voia lor, iar camerele cândva pline de prichindei, acum găzduiesc șuietul vântului si picături de ploaie. Am plecat cu o încărcătură emoțională, probabil cu părere de rau pentru vandalism.“, scrie Isabela I în grupul „Case vechi“.

„Delfinul, Albatrosul...teatrul de vara, locuri frumoase, pline de veselie, cu jocuri, concursuri si trompeta care ne trezea prea devreme si ne culca ...tot devreme... Mare păcat“, comnetează un altul.

Comentariile curg în aceeași notă tristă: „Am fost acolo în verile lui 90 și 91... Teatrul de vară, delfinariul... Pâinea cu pateu și napolitanele cu cacao... Ce amintiri... Ce trist...“; „La inceputul anilor 2000 inca functiona, inclusiv discoteci, terase etc...in 20 de ani s-a dus pe apa sambetei si tabara si natura si fauna dintre Navodari si Mamaia“.

În perioada comunistă, Tabăra de la Năvodari, construită în anii ’70 din banii Uniunii Generale a Sindicatelor din Romania (UGSR) îşi deschidea porţile începând cu luna mai, când veneau orfanii din casele de copii. După 15 iunie, când începea vacanţa de vară, locurile erau rezervate copiilor din învăţământul de masă. Aici, ajungeau, pe serie, 14.000 de copii care erau cazaţi în cele cinci tabere ale complexului: Delfinul, Albatros, Perla, Cutezătorii şi Lebădă. Memorabile rămân şi vacanţele copiilor străini care îşi petreceau cei mai frumoşi ani la malul Mării Negre.

După Revoluţie, moştenirea sindicatelor a fost disputată de Primăria Năvodari şi de SIND România, care a preluat patrimoniul sindicatelor. Lupta nu s-a sfârşit nici în prezent, pe rolul instanţelor fiind mai multe acţiuni.

Între timp, construcţiile se degradează şi mai mult. Localnicii cred că se urmăreşte altceva: lotizarea zonei şi vânzarea terenului către rechinii imobiliari.