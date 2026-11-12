Un accident rutier a avut loc joi seară, 12 noiembrie, la intersecția bulevardelor Tomis și Ferdinand din municipiul Constanța, în urma căruia o autospecială de poliție s-a răsturnat.

Foto: Imagini amator

Potrivit Focus Press, în urma coliziunii violente, un stâlp s-a prăbușit.

Potrivit primelor informații, autospeciala de Poliție ar fi intrat în intersecție cu semnalele luminoase și acustice pornite. În acel moment, un autoturism BMW traversa intersecția pe culoarea verde a semaforului, iar cele două vehicule au intrat în coliziune.

Cauzele exacte ale accidentului urmează să fie stabilite. Martorii spun că mașina Poliției ar fi încercat să evite impactul, dar s-a răsturnat.