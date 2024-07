Accident grav la Constanța. Un bărbat a murit și două femei sunt rănite

Un accident grav, în urma căruia un bărbat a murit pe loc și alte două persoane au fost rănite grav s-a petrecut, marți, 9 iulie 2024, în județul Constanța. Un autocamion și un autoturism s-au lovit, patru persoane rămânând încarcerate.

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situațiii de Urgență Dobrogea au fost solicitați să intervină în localitatea Mircea Vodă, din județul Constanța, unde un impact violent între un autocamion și un autoturism a dus la decesul unui bărbat și la rănirea gravă a două femei care se aflau în autoturism. Un alt bărbat, și el pasager în autoturism, a fost de asemenea transportat la spital.

Accidentul a avut loc în localitatea Mircea Vodă.

„Am fost solicitați să intervenim în satul Satu Nou, acolo unde a avut loc un accident rutier între un autocamion și un autoturism. La fața locului am intervenit cu o autospecială de descarcerare, un echipaj de prim-ajutor și o autospecială pentru transport victime multiple. De asemenea, în sprijin am avut trei ambulanțe de la Serviciul Județean de Ambulanță Constanța. Colegii au constatat că era vorba despre patru victime încarcerate, dintre care trei inconștiente”, a precizat purtătoarea de cuvânt a ISU Dobrogea, Anamaria Stoica.

Victimele au fost extrase după intervenția cu utilajele de descarcerare. Un bărbat, șoferul autoturismului, a fost declarat decedat la fața locului, iar două femei au fost transportate la Spitalul Județean Constanța, inconștiente. Una dintre femei a intrat în stop cardio-respirator, executându-se manevre de resuscitare. O a patra victimă, un bărbat, a fost transportată la spitalul din Medgidia. Bărbatul era conștient și cooperant în momentul preluării.

Șoferul autocamionului a fost evaluat medical la fața locului, acesta refuzând transportul la spital.